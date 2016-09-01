〈南部〉《觀察筆記》一槌定音

2016-09-01

蔡總統對兆豐案拍板。

「荒腔走板、匪夷所思」，這種遣詞用字，是難以置信的驚異語氣，不滿到極點的憤怒。

還在揣測是洗錢抑或是匯款的分行往來間的誤解，也尚在法律疑點和見解的爭端裡頭釐清之際，又出現中央銀行彭總裁協助減輕罰款以及兆豐金董座徐光曦閃辭新聞。

一時間，眼花撩亂中，蔡英文嚴厲的評論，一槌定音。

她是法律人，兆豐銀的罰款都來自台灣納稅人，誰甘？誰都不會甘心的。好幾十億元的錢如果用在我國家裡可以做多少建設，造福多少人民呢，如今卻竟是要繳給美國，還被看作是洗錢？

大家都在等待調查報告，看到底真相為何，是怎樣的高手能夠在銀行的嚴密體系裡飛簷走壁，如入無人之境。過程有大羅金仙介入嗎？怎麼澳洲一次又來紐約一次？何方神聖會搞得台灣灰頭土臉？

一定要水落石出，務必要糾正金融風紀，關乎國家形象，更關乎新政權能力的評價。

蔡英文百日民調得人心或不得人心，此案，關鍵！（資深記者黃明裕）