〈南部〉屏東縣議員打群架 潘長成判拘役50天

2016-09-01

另李世斌獲判無罪

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣議會去年五月臨時會上爆發議員打群架事件，受傷的國民黨籍縣議員劉淼松控告台聯黨籍議員潘長成、民進黨籍議員李世斌兩人傷害及妨害公務，屏東地院昨天審結，法官認為潘、李兩人行為未構成妨害公務，依傷害罪處潘成長拘役五十天，得易科罰金，李世斌獲判無罪，均可上訴。

去年五月十一日，劉淼松因程序問題與主持會議的國民黨籍議長周典論爭執，劉怒摔水杯及會議資料，結果與潘長成起衝突，雙方大打出手，在場其他議員忙著勸架，部分議員在混亂中掛彩，劉淼松事後戴著護頸圈到警局控告潘長成及李世斌施暴。

潘長成當時向檢警表示，他是因為不滿劉淼松的舉動，為主持正義才毆打劉淼松。李世斌則喊冤，強調他是要勸劉淼松不要丟擲物品，他從頭到尾都沒碰到劉淼松。

檢方調閱議場內監視畫面，發現劉淼松向主席台丟擲物品後，走向後方經過潘、李兩人旁邊時，李先攔下劉並抓住劉的雙臂，潘長成即出右拳毆打劉的頭部，劉被李抓住欲反抗，結果三人重心不穩摔倒在地。

檢方認為劉、潘、李三人為服務於縣議會的公務員，劉當時在執行議員職務，潘、李兩人強暴行為侵害劉個人及公共法益，觸犯傷害及妨害公務兩罪。