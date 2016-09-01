〈南部〉東港東隆宮普度 供冰花放水燈
2016-09-01
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港東隆宮昨天進行普度，月尾普度的儀式除獨特「冰花」現身，最後在下一科迎王大總理到鎮海沙灘放水燈，接引好兄弟上岸接受普度。
東港除迎王時的燒王船為人所熟知外，祭拜義民爺及普度也都有燒船的傳統，與海港文化息息相關。每年固定在民俗月月底為好兄弟普度的東隆宮是地方信仰中心，昨天則出現東港特有的「冰花」，十分吸睛，而仔細一瞧，外層竟是完整冰塊，花束就在冰裡綻放。
東隆宮董事長伍水源說，農曆七月天氣熱，早年沒有電風扇等可以降溫，不過東港海港的好處就是有很多冰魚的碎冰製造廠，先民為避免食物酸敗，就將碎冰放在桌上降溫，後來和花結合，隨時日演變，最後兼具降溫和美觀的功能，成為地方特色；副董事長莊有明則說，冰花製作時將花先放入水桶內冰鎮整整兩天，期間並不斷打氣，讓冰塊透明才能見到完整的冰花。
東隆宮昨天到鎮海沙灘上進行普度，只見十九艘約五十公分長的紙紮小船排放海灘後在法師念經後，經由在地鎮海里的信徒組成的班伍將小船魚貫送入海，並在海中引燃，象徵接引好兄弟上岸接受普度。
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