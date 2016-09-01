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〈南部〉防領完錢就遷出 里港生育補助門檻提高

2016-09-01

今天起補助金額同時降低

〔記者羅欣貞／里港報導〕里港鄉一○一年起實施的生育補助津貼，衍生外地人領完就遷出戶籍的問題，鄉公所今天起提高申請門檻，同時降低補助金額，防止福利遭濫用。

里港鄉發放婦女生育補助津貼，原本金額相當優渥，第一胎兩萬、第二胎五萬、第三胎八萬、第四胎以上十萬，婦女坐月子還有五千元營養費，新修正的規定減為第一胎一萬元、第二胎一萬五千元、第三胎五萬元、第四胎以上八萬元，且五千元坐月子營養費也沒有了，九月一日起實施。

新規定也提高申請條件，原為「生父或生母設籍須滿一年以上」、「遷居本鄉滿一年以上未滿二年者，生產胎次以第一胎開始計算；滿二年以上按實際生產胎次計算」，修正為「父母設籍須分別滿六個月及一年以上」、「第二、三、四胎新生兒父母其中一方設籍須滿二、三、四年，且新生兒之兄、姊亦須設籍本鄉滿一年以上始可按實際生產胎次計，否則皆以第一胎計」；另外，也新增「出生證明現居地必須記載於里港鄉」規定。

里港鄉公所表示，去年一千四百萬元預算，至十月下旬，累積補助新生兒二百六十位，補助款一千零三十四萬元，其中五十九件新生兒出生證明所載現居地非里港鄉，共領走二百四十二萬元津貼。

審計單位還發現有一例，一○三年三月申請第一胎補助共二萬五千元後即遷出里港，隔年再從高雄遷入里港，當年六月申請第二胎補助款共五萬五千元後，又遷回高雄。

里港鄉公所表示，為保障里港鄉親權益才提高門檻，至於金額減少，主要是因為津貼的來源河川疏浚回饋金，已經不如往年。

屏東縣三十三個鄉鎮市中，有十五個發放生育津貼，除了里港外，恆春鎮每一新生兒補助三萬至五萬元，也相當優渥。

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