〈南部〉花東秋節車票實名制 7日試辦

2016-09-01

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵中秋節車票昨零點開始搶票，許多花蓮人熬夜買票卻又是一片哀號，在開放訂票不到三分鐘就面對無票的殘酷畫面，由於花東地區對外仰賴鐵路運輸，立委蕭美琴力推實名制，這次除上次試辦的「身分證字號U、V開頭」的花東居民，第二次試辦將再加上「設籍花東」，七日上午六點將開放花蓮、台東人實名制訂票試辦作業。

立委蕭美琴七月間邀集交通部、台鐵局、內政部戶政司、法務部等單位，共同就花東車票實名制，進行跨部會協調。蕭美琴說，這次中秋連假的試辦，台鐵將在訂票系統中匯入戶政資料；花東居民在台鐵網站訂購實名制車票時，系統將直接進行戶籍審核。但由於是首次納入設籍居民，台鐵系統尚無法與戶政系統做「即時連線」，因此這次界定「設籍與否」是以八月一日戶政作業截止時間為基準，在此時間點前設籍花蓮或台東者，皆可購買花東實名制車票。

行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛說，推動花東居民實名制購票的困難在於目前台鐵使用十多年老舊的票務系統無法因應民眾需求，預計明年年中就會有一定程度的更新。

台鐵指出，針對花東地區秋節疏運，十四、十五及十八日加開東線八班返鄉自強號專車及六班實名制列車，實名制班次訂七日上午六點起開放身分證U、V開頭字號及八月一日前設籍花東縣民網路訂票。