〈南部〉9旬獨居客家嬤 首次過生日趴

2016-09-01

〔記者王秀亭／東河報導〕九十歲客家阿嬤溫玉香昨天在華山基金會的安排下，首次過生日、切蛋糕，並在眾人鼓吹下，道出自己的愛情故事，老家在廣東的溫玉香與丈夫因戰亂分隔四十年，兩岸開放後，來台與丈夫團聚，丈夫於十五年前過世後，在台獨居，溫玉香說，很開心有人幫她過生日，也會永遠留在台灣。

華山基金會東河站與小北百貨董事長黃卜文昨天到獨居都蘭部落的溫玉香家中，為阿嬤慶生，並一起彩繪牛頭生日帽，還邀請同在部落裡，二十多位溫阿嬤的老友參加，溫玉香終於有人生第一個慶生會，整個過程就像小孩般笑個不停，直說好快樂。

九十歲的溫玉香原是中國廣東人，與丈夫結婚後不久，丈夫和國軍一起到台灣，她留在中國，獨自帶大兩人的獨生子，民國七十八年兩岸開放，當時六十三歲的溫玉香立刻飛到台灣找丈夫，想不到兩人四十年來都未再嫁娶。

溫玉香說，當時根本不識字，連ㄅㄆㄇㄈ都不會，能找到老公很幸運，由於兒子已長大成人，最後決定留在台灣陪伴丈夫，丈夫在十五年前過世後，便獨居至今。

華山基金會台東縣站長王淑柔表示，去年經由村長轉介，開始到溫阿嬤家中服務，阿嬤曾不經意說到，從出生至今從沒過生日的經驗，吃蛋糕是一種奢侈，以前抗戰時有得吃就要偷笑，平時都是一飯一粥配豬油或鹽，生活真辛苦，因此，決定幫阿嬤完成過生日的心願。