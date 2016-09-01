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〈南部〉海岸山脈阻隔 好友50年後再聚首

2016-09-01

胡德英、楊健三 開心憶當

〔記者王秀亭／台東報導〕「生命不要有遺憾！」一粒麥子基金會永康部落督導張凱靈鍥而不捨尋找，讓海岸山脈阻隔五十多年不見的軍中好友終於再聚首，布農族阿公胡德英圓了多年心願，與阿美族阿公楊健三開心憶當年，也終於知道當年踩到跳傘的人就是對方。

七十五歲的胡德英多年前跌倒、中風，傷及腦部，加上老化，記憶力衰退，卻記得當兵種種，時常憶及好友，叨念「不知道還能不能再見到面」，一粒麥子基金會「鸞山文化健康照顧站」永康部落督導張凱靈見胡德英多次提及，得知他的好友阿美族名字為Takiyo，家住長濱鄉，遂展開尋人大作戰。

張凱靈說，「Takiyo」這個名字在東海岸並不普遍，原以為很好找，結果得到長濱的「Takiyo」已過世，也未曾當兵的消息，後來胡德英左思右想，又想起多年前曾收到好友寫了住址電話的紙條，幾經提醒，胡阿公翻箱倒櫃，終於找出紙條，依住址找到住在成功鎮的Otong楊健三。

經過特別安排，隔著海岸山脈，一個在東、一個在西的同梯好友，在相隔五十多年後終於再見，被瞞著帶往相見歡現場的胡德英，乍見好友剎那，一臉不可置信、楊健三則眼眶泛紅地凝視著好友，隨即擁抱，話起家常。

楊健三說，四年前到山上工作，遇到一群幫林務局砍草的原住民青年，其中一位竟是想念已久的胡德英姪兒，趕快找張紙條寫下自己的地址、電話，請其代轉，也問了胡德英的聯絡方式，事後卻聯絡不到，原以為再也見不到，竟然對方也在尋人，好開心。

兩人見面後，聊起當兵點滴，胡德英說，跳傘時曾不小心跳到別人的傘上面，還好地面指揮的人發現後迅速發號施令調整，避開一場可怕的災難，由於到地面後展開攻堅行動，因此不知是踩到誰，楊健三一聽，恍然大悟的說「原來是你！」兩人又笑開懷。

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  • 找到被胡德英遺忘的紙條，布農族胡德英與50多年沒見的阿美族楊健三終於重逢。（記者王秀亭翻攝）

    找到被胡德英遺忘的紙條，布農族胡德英與50多年沒見的阿美族楊健三終於重逢。（記者王秀亭翻攝）

  • 透過張凱靈（左）積極尋人及找到被胡德英遺忘的紙條，布農族胡德英（中）與50多年沒見的阿美族楊健三（右）終於重逢。（記者王秀亭翻攝）

    透過張凱靈（左）積極尋人及找到被胡德英遺忘的紙條，布農族胡德英（中）與50多年沒見的阿美族楊健三（右）終於重逢。（記者王秀亭翻攝）

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