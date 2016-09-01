〈台北都會〉北市河濱5處塗鴉區 今天起開放

2016-09-01

〔記者何世昌／台北報導〕為了提供民眾大面積、可自由創作的平面空間，台北市水利處自今天起，開放迎風、美堤、百齡右岸、福和及景美等五處河濱公園的堤壁，做為「塗鴉專區」。水利處表示，塗鴉的媒材不限制，但是不得有不雅圖案、政治性語言等，否則會立即清除。

開放塗鴉的五處牆面位在松山區迎風河濱公園（基隆河七號疏散門進入往基隆河上游約五百公尺處）、中山區美堤河濱公園（明水路越堤坡道進入右側方）、士林區百齡右岸（中山橋下圓山河濱公園自行車道旁）、文山區福和河濱公園（景美二號疏散門旁）及文山區景美河濱公園（北新橋下的涵洞牆面），以迎風河濱公園近四百坪最大，其餘二百三十六坪至六十坪不等。

水利處河管科長游百崧說，塗鴉專區每隔四個月會重新粉刷一次，但若發現不雅圖案、政治性語言等，就會立即清除。

他也提醒，在非塗鴉專區塗鴉，環保局可依據「廢棄物清理法」第廿七條第二款，處一千二百元以上、六千元以下罰鍰，並要求行為人清除。