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〈台北都會〉7豪華飯店勞檢違規 輔導代罰

2016-09-01

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市勞動局五月對四星級以上「住宿服務業」展開「性別工作平等專案勞檢」，受檢對象共卅家飯店，依「性別工作平等法」及「勞動基準法」性別相關條文進行檢查，結果昨天出爐，共七業者違法，但勞動局說，業者違規情節輕微，將以輔導取代開罰。

勞動局說，違規業者中，一件為員工請生理假遭扣全勤獎金，其餘六件為要求女性勞工夜間出勤未依勞基法規定，事前未取得勞工同意、且未開勞資會議決議。

勞動局認為，七家業者違規事項情節輕微，且遭勞檢後都補開勞資會議並取得勞工同意夜間出勤，在行政程序上已經改善，所以將以輔導取代開罰。

部分勞權團體受訪時說，實務上，勞方很難拒絕雇主要求，所以，取得勞工同意在防範資方違法上實質意義有待商榷。也有團體質疑，資方在被勞檢後就立刻有能力召開勞資會議、取得勞工夜間出勤同意，質疑出席勞資會議勞方的代表性。

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