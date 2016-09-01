〈台北都會〉高中職勞動權益教育 9月上路

2016-09-01

〔記者張凱翔、沈佩瑤／台北報導〕台北市勞動局長賴香伶昨天接受台北電台「早安台北晨」節目專訪，她提到，勞動權益教育入高中職課綱，經過一年規劃，已辦理多場高中職公民社會科教師培訓營，九月起上路。

談到威航近來大量解僱爭議，賴香伶則認為，涉及公眾利益的事業主管機關應和勞政主管機關建立溝通平台，不過，「大量解僱勞工保護法」難套用所有行業。

賴香伶說，很訝異作為特許的航空事業，居然沒有自己解僱的SOP，只依靠「大解法」！但「大解法」不是對航空業量身打造，民航局應該將航空公司合併核准的項目，納入員工安置的部分，或是跟勞動主管機關協商下一步動作，民航局卻毫無策略。

不單是航空業，賴香伶認為，跟公眾利益相關的目的事業主管機關和勞政主管機關之間，應建立溝通平台。

另一方面，北市府推動「勞動權益教育入高中職課綱」，九月起正式上路，分別就勞動權益、多元文化、勞動法規三方面培養學生勞工意識，並藉法規保護自己的權益。賴香伶舉例，學生打工或就業後，可以將薪資單、雇主備置的出勤紀錄保留五年供日後查核；面試時也應主動詢問工作規則等規定，避免日後產生勞資爭議。