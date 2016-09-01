| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉高中職勞動權益教育 9月上路

2016-09-01

〔記者張凱翔、沈佩瑤／台北報導〕台北市勞動局長賴香伶昨天接受台北電台「早安台北晨」節目專訪，她提到，勞動權益教育入高中職課綱，經過一年規劃，已辦理多場高中職公民社會科教師培訓營，九月起上路。

談到威航近來大量解僱爭議，賴香伶則認為，涉及公眾利益的事業主管機關應和勞政主管機關建立溝通平台，不過，「大量解僱勞工保護法」難套用所有行業。

賴香伶說，很訝異作為特許的航空事業，居然沒有自己解僱的SOP，只依靠「大解法」！但「大解法」不是對航空業量身打造，民航局應該將航空公司合併核准的項目，納入員工安置的部分，或是跟勞動主管機關協商下一步動作，民航局卻毫無策略。

不單是航空業，賴香伶認為，跟公眾利益相關的目的事業主管機關和勞政主管機關之間，應建立溝通平台。

另一方面，北市府推動「勞動權益教育入高中職課綱」，九月起正式上路，分別就勞動權益、多元文化、勞動法規三方面培養學生勞工意識，並藉法規保護自己的權益。賴香伶舉例，學生打工或就業後，可以將薪資單、雇主備置的出勤紀錄保留五年供日後查核；面試時也應主動詢問工作規則等規定，避免日後產生勞資爭議。

廣告
  • 勞動局長賴香伶（左）接受台北電台專訪時，暢談「勞動權益教育入高中職課綱」。（台北市觀傳局提供）

    勞動局長賴香伶（左）接受台北電台專訪時，暢談「勞動權益教育入高中職課綱」。（台北市觀傳局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
蘆洲神將文化祭 週六「樂活之旅」

「二○一六新北市蘆洲神將文化祭」即將熱鬧登場，周邊活動「YouBike樂活之旅」將在九月三日率先舉辦，作為系列活動開頭。文化局副局長于玟指出…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：〈台北都會〉高中職勞動權益教育 9月上路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.