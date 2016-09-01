〈台北都會〉羽球小將征日 逆轉勝摘首金
〔記者梁珮綺／台北報導〕台北市代表隊赴日本參加二○一六亞洲青少年運動交流大會，與十二國、十七個城市代表隊競逐，羽球項目原本以分組第一名之姿晉級，但淘汰賽對上強敵印尼雅加達隊，小將們背負著不能輸的壓力，逆轉勝晉級，最後打贏新加坡，首度摘下金牌，也是參加十一年來最好成績！
亞洲青少年運動交流大會八月廿六日至廿八日在東京舉行，羽球項目由大同高中國中部六名小將出馬應戰，往年最佳成績為銀牌，今年首度摘金。教練林哲緯笑說，每個孩子都超興奮，他也與總教練蕭博仁、林峻永越洋討論戰術，希望能奪得佳績。
羽球項目共有包括新加坡、泰國、印尼、韓國、馬來西亞、香港、菲律賓、日本、緬甸、越南等十二國、十七個城市代表隊參賽，第一天分組預賽分五組，我國擊敗印度新德里、緬甸仰光、東京Ａ隊，以分組第一名之姿晉級。
不過，在第二天的淘汰賽遇上強敵印尼雅加達隊，林哲緯說，當時比賽排點為男雙、女雙、男單、女單、男女混雙，先拿下三點者優先晉級。
林哲緯表示，印尼雅加達隊選手實力不錯，我國男雙游盛博與邱郁閎、女雙陳邡竹與孫妏沛實力沒有完全發揮，先丟了前兩點，全隊士氣低迷，第三場男單由蘇力揚上陣，「這一場絕對不能輸，壓力大是一定的，有跟他說要把士氣帶回來。」
他說，蘇力揚第一局全力以赴，把節奏帶得很快，迅速拿下一城，可惜第二局有點亂掉，把分數拱手讓人，第三局進入拉鋸戰，來到賽末點時，「還好力揚守住關鍵一球，沒有放棄，順利拿下。」
全隊跟著士氣大振，女單謝羽盈、混雙游盛博與孫妏沛順利搶下兩點，台北市代表隊上演逆轉勝；四強賽對上去年冠軍泰國曼谷、冠亞軍賽對上新加坡，都成功氣走對手，一舉摘金。
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