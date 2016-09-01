〈台北都會〉商圈發展規則 師大商圈恐「不適用」
須符合都計法 挨批白忙
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市住商混合普遍，師大及五分埔等商圈部分店家都曾引發民怨，或被檢舉違反都市計畫法違規經營。市府研擬「商圈發展規則」，由商圈自訂罰則，原本要排除適用都市計畫法，但新修訂版本納入「商圈需符合都市計畫法」條件，導致師大、五分埔商圈不適用此規則。龍泉商圈發展促進會理事長陳鴻溢昨天說，市府排除很多商圈，等同白忙一場！
市府去年草擬「台北市特色生活商圈發展自治條例草案」，要讓店家與住戶共組商圈管理委員會，自訂管理公約，懲處違約店家，和平解決住商衝突；管委會評鑑不彰或違反法令情節重大時，市府才會糾正。
市府去年五月放寬「台北市各項違反都市計畫法案件通案處理原則」，只要相關行業自治條例訂有罰則，即可排除適用都市計畫法，如此一來， 即使商圈店家違反都市計畫法，也能有條件存在。
但市府起草「台北市特色生活商圈發展自治條例草案」，已在七月修改出第十一版，並改為「商圈發展規則」。商業處商業輔導科科長林建彣說明，「規則」不具「條例」強制性，無法強制店家或住戶參加，要組成商圈管理委員會，得由商圈自行發起，並向商業處提出申請。
永康、五分埔 也遭排除
最新版本中，加入商圈在適用商圈發展規則前，要符合都市計畫法的條件。林建彣表示，商圈提出組成商圈管理委員會前，要先經都市發展局審議，若商圈範圍原本就違反都市計畫法中的土地使用分區管制自治條例，如師大、永康、五分埔、貓空等商圈，都可能被排除在外。
不過，陳鴻溢批評，商圈發展規則已經討論很久，最初商圈都抱有期待，如今加入都市計畫法條件，對普遍存在於狹窄巷弄的商圈太過嚴苛，將讓這一切都白忙一場，希望在最終版本確定前，市府能再好好考慮。
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標題：〈台北都會〉商圈發展規則 師大商圈恐「不適用」
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