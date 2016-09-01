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〈台北都會〉蘆洲神將文化祭 週六「樂活之旅」

2016-09-01

〔記者李雅雯／新北報導〕「二○一六新北市蘆洲神將文化祭」即將熱鬧登場，周邊活動「YouBike樂活之旅」將在九月三日率先舉辦，作為系列活動開頭。

文化局副局長于玟指出，蘆洲地區的神將做工精細、神韻深刻，值得民眾探訪；本年度新北市蘆洲神將文化祭，特別以「神將風華—樂活蘆洲」為主軸，與在地寺廟結合推出系列活動，以活潑有趣的方式帶著民眾認識神將，另外也結合巧思，打造「神將悠遊卡」、「神將LINE貼圖」等。

蘆洲區長賴俊達表示，蘆洲地區素有「神將的故鄉」美稱，數量、品質都可說是全國第一；這次系列活動將神將印象融入小紀念品上，例如：鑰匙圈；另外還有「擲筊送神將金牌」、「神將遶境祈福」等活動，結合了宗教祈福保佑的涵義，祝福前來參與的民眾都可以平安順利，好運連連。

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  • 「2016新北市蘆洲神將文化祭」即將登場，周邊活動「YouBike樂活之旅」將在9月3日率先舉辦。圖為去年活動。（資料照）

    「2016新北市蘆洲神將文化祭」即將登場，周邊活動「YouBike樂活之旅」將在9月3日率先舉辦。圖為去年活動。（資料照）

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蘆洲神將文化祭 週六「樂活之旅」

「二○一六新北市蘆洲神將文化祭」即將熱鬧登場，周邊活動「YouBike樂活之旅」將在九月三日率先舉辦，作為系列活動開頭。文化局副局長于玟指出…

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