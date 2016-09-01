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〈台北都會〉獲邀進國家音樂廳 學童先學禮儀

2016-09-01

〔記者翁聿煌／新北報導〕台北愛樂管弦樂團九月六日將在國家音樂廳演出「愛的禮讚」音樂會，有愛心企業贊助四百張音樂會票券，邀請新北市多所國小學童前往聆賞，昨天校方先邀請愛樂人員為小朋友們上音樂會禮儀課，提醒小朋友注意服裝儀容、不能遲到，樂曲告一段落適時鼓掌，不清楚何時該拍手，「就先等一下，看別的觀眾鼓掌、再跟著拍手就對了！」

台北愛樂管弦樂團文化基金會自今年初啟動「Sistema Taiwan愛樂種子」慈善音樂教育，在新北市中山、沙崙、思賢與安和國小提供師資和樂器，供弱勢孩子學習，孩子在學習音樂過程中，培養自律、克服困難的精神，以及從樂團合奏建立同儕支持、協力合作，深化積極向上的精神。

樂團的努力付出獲得愛妮雅化妝品集團支持，贊助四百張音樂會門票贈給新北市四所國小學童，讓小朋友有機會走入音樂廳聆聽古典音樂，昨天由音樂老師李琦瑋及台北愛樂管弦樂團為學童準備的音樂會曲目導聆與音樂會禮儀等教材，要讓小朋友們第一次聽古典音樂會就上手。

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  • 中山國小學童有機會到國家音樂廳聆賞音樂，非常開心。（記者翁聿煌攝）

    中山國小學童有機會到國家音樂廳聆賞音樂，非常開心。（記者翁聿煌攝）

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