〈台北都會〉今夏少雨高溫 三芝地瓜特別好吃
2016-09-01
〔記者李雅雯／新北報導〕今年夏季侵襲北部颱風數量目前掛零，雨水少加上溫度高，屬於旱作的地瓜，品質上揚。三芝區是台農五十七號地瓜主要產區，近期幾批售出的地瓜都大獲讚譽，許多嘗過的人都問「怎麼特別甜」。
三芝區農會推廣部主任周正男指出，三芝區栽種地瓜面積略估有一百公頃，品種以台農五十七號為大宗，八月到十月是盛產季節，由於雨水少、沒颱風、氣溫高，助長了地瓜生長，已經接獲好多人回頭來問，「怎麼今年的地瓜特別甜、特別好吃」。
六十六歲農友鄭重修，小時候就跟著家裡務農，具有豐富經驗的他，熟練地撥開莖葉，抓準位置翻挖出成串地瓜，每株平均結了六到八個，外表、重量都好。鄭重修說，栽種地瓜最怕遇到多雨，如果田裡排水系統不好，地瓜泡在水中容易腐壞；就算收成了，因為水份吸多了，也不能久放，今年夏天恰好沒有遇上颱風帶來田間積水狀況，平常也幾乎沒有下雨，反而讓旱作農產品質更加好。
台農五十七號地瓜果肉為黃色，平均四個月成長期即可收成，適合用來「烤」或「炸」。鄭重修也栽種台農七十二號、台農六十六號。鄭重修說，台農七十二號外皮呈現紫紅色，又稱「栗子地瓜」，口感帶點韌性，可煮粥、湯；台農六十六號紅皮紅肉，較水也較甜，老人家可嘗這款。
除了雨水的天氣風險，地瓜仍需面對地下蟲鑽咬的挑戰。「哎呀，這可惜讓蟲咬了。」鄭重修拿起目測有四百公克重的地瓜說，這只能餵雞、鴨吃了，儘管有蟲鑽咬是農藥未殘留的證明，倘若賣相不佳，仍難推到市場上銷售。
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