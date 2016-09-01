〈台北都會〉打造校園綠屋頂 市府再編3976萬元

2016-09-01

〔記者何世昌／台北報導〕北市共廿二所公立學校配合推動「田園城市」政策，在屋頂層種菜打造「綠屋頂」；副市長林欽榮昨赴松山區三民國小視察階段性成果，並指預計今年年底，綠屋頂將從廿二間增加為卅六間，明年將再投入近四千萬元預算，目標要把「綠屋頂」校園一舉增為五十八間。

林欽榮與學童體驗農趣，採收地瓜葉。學童表示，農作包含絲瓜、鬼椒、地瓜葉、薰衣草、萬壽菊等，全數利用落葉堆肥、放養蚯蚓翻土，農作都是有機無毒；但屋頂熱曬強，澆灌會避開正午，僅在每日早自習、下午打掃時間澆水。

林欽榮對綠屋頂成果感到滿意，指公立各級學校已有兩百六十五間學校配合田園城市政策，但僅廿二校打造「綠屋頂」，預計今年年底會再拓增為卅六間。

教育局副局長曾燦金補充，明年教育局編列三千九百七十六萬元預算補助公立小學、國中、高中職設置校園小田園；其中一千兩百五十萬元用於「綠屋頂」建置，預計「綠屋頂」數量明年會增為五十八間。