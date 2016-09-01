〈台北都會〉公安稽查遭蒙蔽？ 柯：逮到厚伊死

2016-09-01

〔記者何世昌／台北報導〕市長柯文哲昨下午主持公安督導會報，針對「平時檢查合格，聯合稽查卻發現重大缺失者」問題，共商改善辦法。但柯不解為何有這類情況發生，並懷疑又遭人「蒙蔽」，因此撂狠話，只要被逮到一次，保證抄家滅族，殺幾個大家就知道了。

柯文哲主持公安督導會報時，昏昏欲睡、一度打盹；會議中談及「平時檢查合格，聯合稽查卻發現重大缺失者」，語氣略顯不耐認為，這不太合理。他舉例，他接獲里長爆料，位在北市大同區天水路一號的健身房「韋德伍斯」是大型違建且違規使用多時，不解權責單位事前為何毫無掌握，並暗指有人包庇。

對此，現場官員未多作解釋，但都發局副局長張剛維事後受訪說明，「韋德伍斯」今年六月正式開幕，其地處「第三種商業區」，依法可經營健身房，且其領有商業登記，因此，主管機關無故不會前去稽查，以免遭業者指「找碴」。但接獲投訴後，經現勘確認「韋德伍斯」有違建情況，在未取得使用執照變更下，私自打通十六戶牆面及樓梯，已依《建管法》開罰三次共十八萬元，十月將再複檢。

記者昨下午致電「韋德伍斯」，但至截稿前並未回應相關問題。

柯文哲還表示，講「Fu*k You」，美國人不會生氣；但講「You are a liar」，美國人會和你打架，因為這是污辱人格，暗示相關局處不得說謊、蒙蔽他。柯也不忘撂狠話，指他信賴各局處，但局處應要為自己的行為負責，只要被逮到一次，保證「厚伊死」。