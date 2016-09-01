| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉捷運環狀線道路 配合打造「微笑大道」

2016-09-01

〔記者何玉華／新北報導〕捷運環狀線工程預計一○七年完工，沿線相關工程多已完成，市長朱立倫表示，每一條捷運的完成都會帶動周邊改變，未來道路如何重新調整分配，環境改造是很大的挑戰，相關局處與新店、中和、板橋等區，必須好好規劃未來接駁、植栽綠美化，打造讓市民使用時會微笑的「微笑大道」。

交通局昨在道安會報提出「道路跟著捷運環狀線一起微笑」專案報告，指出捷運環狀線工程利用既有道路施工，沿線車流量減少，捷運通車後，汽、機車族將改搭捷運，道路空間會增加，屆時將會規劃配置捷運轉乘設施、拓寬人行道、增加自行車騎乘空間、調整公共設施位置以及綠美化環境。

捷運車站周邊將增加公車停靠區、機車與自行車停車位，以及YouBike租借站等轉乘設施；全長十五．四公里的環狀線，沿線兩側人行道將拓寬，兩側機車退出騎樓路段總計約五公里，綠帶植栽將總共長八公里，種植樹木約八百株；交通局強調，捷運工程完成後，道路不是復舊，而是以新的觀點來改造，讓民眾有更舒適的空間。

廣告
  • 新北市長朱立倫說，捷運會帶動周邊環境的改造，指示相關單位預做完工後的規劃準備。（記者何玉華攝）

    新北市長朱立倫說，捷運會帶動周邊環境的改造，指示相關單位預做完工後的規劃準備。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
蘆洲神將文化祭 週六「樂活之旅」

「二○一六新北市蘆洲神將文化祭」即將熱鬧登場，周邊活動「YouBike樂活之旅」將在九月三日率先舉辦，作為系列活動開頭。文化局副局長于玟指出…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：〈台北都會〉捷運環狀線道路 配合打造「微笑大道」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.