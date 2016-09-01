〈台北都會〉捷運環狀線道路 配合打造「微笑大道」

2016-09-01

〔記者何玉華／新北報導〕捷運環狀線工程預計一○七年完工，沿線相關工程多已完成，市長朱立倫表示，每一條捷運的完成都會帶動周邊改變，未來道路如何重新調整分配，環境改造是很大的挑戰，相關局處與新店、中和、板橋等區，必須好好規劃未來接駁、植栽綠美化，打造讓市民使用時會微笑的「微笑大道」。

交通局昨在道安會報提出「道路跟著捷運環狀線一起微笑」專案報告，指出捷運環狀線工程利用既有道路施工，沿線車流量減少，捷運通車後，汽、機車族將改搭捷運，道路空間會增加，屆時將會規劃配置捷運轉乘設施、拓寬人行道、增加自行車騎乘空間、調整公共設施位置以及綠美化環境。

捷運車站周邊將增加公車停靠區、機車與自行車停車位，以及YouBike租借站等轉乘設施；全長十五．四公里的環狀線，沿線兩側人行道將拓寬，兩側機車退出騎樓路段總計約五公里，綠帶植栽將總共長八公里，種植樹木約八百株；交通局強調，捷運工程完成後，道路不是復舊，而是以新的觀點來改造，讓民眾有更舒適的空間。