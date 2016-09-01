〈台北都會〉《機捷預計年底通車》桃捷總經理：機捷準點度已大幅提升

2016-09-01

〔記者謝武雄、邱奕統／桃園報導〕通車期程六度延宕的機場捷運，預計今年底通車，外界質疑機捷在國民黨執政時問題重重，如今換黨執政就可通車，指向市長鄭文燦「態度大轉變」；對此，桃園大眾捷運公司總經理陳凱凌為鄭文燦辯護，他昨澄清說，去年十月、國民黨政府要求減價驗收時，當月發車十九小時有六小時誤點，當時這樣的數據如何驗收？

陳凱凌指出，「可用度」是指正常系統運轉時間比例，每天行車十九小時，可用度九十九％容許延誤時間是十一．四分，去年十月的資料，每日延誤時間達三五八分，也就是一天行車十九小時，誤點將近六小時，目前的「可用度」已從去年十月的六十八．六％提升至八月的九十六．三％，每日延誤時間縮短為四十二分，準點度已大幅提升。

他表示，從今年八月的每十萬公里故障頻率來看，號誌軌道電路從七十四次降到兩次、號誌轉轍器異常從十三次降至三次、號誌斷訊從一三二次降至二十四次、電聯車緊急煞車從二一七次降至五十三次。

陳凱凌表示，四五二二項缺失是指故障工單，今年三月積極改善後，已改善四千三百項，目前仍有六大系統、二十五類態樣，二二二張工單有問題，未來會持續改善、解決。

市長鄭文燦昨在市政會議表示，機場捷運通車是專業問題，不是政治問題，沒有時間表，也不會有其他考量，在「安全無虞、系統穩定」的唯一原則下，只要安全性、穩定性都達標，系統也達到通車標準，就可以通車上路。

鄭文燦說，機捷的安全性及穩定性的判斷，交由第三方驗證公司Ricardo處理，認證包含系統安全性、營運穩定性、桃捷公司人員及作業規範等，都要通過才能營運通車，過去不論交通部的「先驗收、再通車」，還是前行政院長毛治國批示的「減價驗收」，都是替機捷廠商解套，把問題留給桃捷公司，交通部現在採取「先營運、再驗收」，即使開始營運，在驗收完成之前，廠商仍有責任，這才是正確的作法。