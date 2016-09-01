〈台北都會〉《機捷預計年底通車》桃捷總經理：機捷準點度已大幅提升
〔記者謝武雄、邱奕統／桃園報導〕通車期程六度延宕的機場捷運，預計今年底通車，外界質疑機捷在國民黨執政時問題重重，如今換黨執政就可通車，指向市長鄭文燦「態度大轉變」；對此，桃園大眾捷運公司總經理陳凱凌為鄭文燦辯護，他昨澄清說，去年十月、國民黨政府要求減價驗收時，當月發車十九小時有六小時誤點，當時這樣的數據如何驗收？
陳凱凌指出，「可用度」是指正常系統運轉時間比例，每天行車十九小時，可用度九十九％容許延誤時間是十一．四分，去年十月的資料，每日延誤時間達三五八分，也就是一天行車十九小時，誤點將近六小時，目前的「可用度」已從去年十月的六十八．六％提升至八月的九十六．三％，每日延誤時間縮短為四十二分，準點度已大幅提升。
他表示，從今年八月的每十萬公里故障頻率來看，號誌軌道電路從七十四次降到兩次、號誌轉轍器異常從十三次降至三次、號誌斷訊從一三二次降至二十四次、電聯車緊急煞車從二一七次降至五十三次。
陳凱凌表示，四五二二項缺失是指故障工單，今年三月積極改善後，已改善四千三百項，目前仍有六大系統、二十五類態樣，二二二張工單有問題，未來會持續改善、解決。
市長鄭文燦昨在市政會議表示，機場捷運通車是專業問題，不是政治問題，沒有時間表，也不會有其他考量，在「安全無虞、系統穩定」的唯一原則下，只要安全性、穩定性都達標，系統也達到通車標準，就可以通車上路。
鄭文燦說，機捷的安全性及穩定性的判斷，交由第三方驗證公司Ricardo處理，認證包含系統安全性、營運穩定性、桃捷公司人員及作業規範等，都要通過才能營運通車，過去不論交通部的「先驗收、再通車」，還是前行政院長毛治國批示的「減價驗收」，都是替機捷廠商解套，把問題留給桃捷公司，交通部現在採取「先營運、再驗收」，即使開始營運，在驗收完成之前，廠商仍有責任，這才是正確的作法。
看更多！請加入自由時報粉絲團
「二○一六新北市蘆洲神將文化祭」即將熱鬧登場，周邊活動「YouBike樂活之旅」將在九月三日率先舉辦，作為系列活動開頭。文化局副局長于玟指出…
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 兆豐是外交部小金庫？ 胡忠信爆：洗黨產到國外
- 緬甸政府與少數民族領袖會談
- 與北市府恩怨一次了斷 3聯開案 日勝生認賠近6億
- 電視主持人夫妻涉吸金 一審無罪
- 戴佩妮狂野驚呆公婆 三倍奉還 當媽再看看
- 不當黨產會揭牌 林全：建立政黨公平競爭
- 日研究:吸菸導致22種癌症等疾病
- 樂陞案騙局？ 董座自比馬雲擋箭
- 00:28 東部外海規模4.8地震 蘇澳最大震度5級
- 淚崩！母子3亡難過鬼門關 遺書仍心繫家人
- 高畑裕太遭起底 高中外號「暴露狂」
- 31公分的距離…盧彥勳挨61愛司 新紀錄苦主
- 深陷政治危機 南美洲3國女總統怎麼了
- 傳訊陳建仁？ 檢︰只是證人
- 南市議長補選╱民進黨人選 賴美惠呼聲高
- 罕見強颱襲日 安養院發現9遺體
- 新加坡茲卡增至115例 首見孕婦染病
- 勇士迷等著嗨 4巨頭10/2合體
- 小小黃擴至六縣市 創下交通奇蹟
- 視網膜剝離拖一週 女學生險瞎掉
- 見正妹凍袂條 7旬翁公車站磨鳥
- 泰梅爾宣誓就任巴西新總統
- 不當黨產會5552萬預算 綠力挺 藍喊砍
- 中年兒子淪毒蟲 辛苦賣菜繳罰金
- 闔家歡聚 瘋烤肉
- 自由廣場》談吳澧培「開礮」
- 34台灣人涉詐騙 亞美尼亞境管
- 董事長閃辭 兆豐金官派董事可能全換
- 自由廣場》看著兒子…兩個九三不上凱道的父親有話說
- 勇虎戰車又出事 射擊後砲管斷裂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lai Su-ju guilty verdict upheld by High Court
- 吃完情人餐 孕婦虐死男友兒
- 巴西參議院剝奪羅賽芙總統職務
- 議員賭場、賭博電玩案 高市警大懲處
- 奧運金不怕火煉 穆雷開紅盤
- 球員工會理事長胡金龍表態 請採唯一係數值
- 退休警被倒會… 以牙還牙吸金2億
- 浩鼎案》電郵爆涉貪？ 翁啟惠：報導不實
- 戴爾收購EMC 中國點頭
標題：〈台北都會〉《機捷預計年底通車》桃捷總經理：機捷準點度已大幅提升
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email