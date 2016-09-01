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〈台北都會〉健身房定型化契約 近九成不合格

2016-09-01

〔記者陳昀／桃園報導〕民眾到健身中心消費，最常見的就是契約爭議，市府七、八月查核全市健身中心的定型化契約，表示只有全真瑜伽健身會館桃園會館、中壢會館及Lamigo那米哥運動會館桃園中山館三家合格，其他都不合格，不合格率近九成，但市府體育局僅公布合格名單，表示已要求不合格業者限期改善。

體育局會同市府法務局查核全市共四十五家健身中心，發現有十五家沒有使用定型化契約、一家已歇業、廿六家不合格，不合格原因包含未記載起迄期間、消費者終止契約時未依契約存續期間比例退費、未在契約屆滿一個月前通知消費者等。

法務局消保官廖維敏表示，有些業者在合約中只寫起始日，未註明到期日，容易使消費者忽略，進而在不知情下被自動延長合約，或以「優惠金額有效期限十年」等字句，事後誤導為合約期限。

十五家 沒有使用定型化契約

廖維敏說，只要是不符合法規的契約內容，就算簽訂合約也不具備效力，民眾若遇到糾紛可向消保官申訴，市府會提供法律諮詢協助；另針對沒有使用定型化契約的十五家業者，市府將加強輔導業者，提醒市民慎選健身中心，保障自身權益。

此外，市府也發現，十三家發行禮券的業者，幾乎都未依規定提供五十％額度的履約保證，有部分業者違規訂定使用期限等，市民消費時要當心。

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  • 民眾到健身中心消費，最常見的就是契約爭議。（記者陳昀攝）

    民眾到健身中心消費，最常見的就是契約爭議。（記者陳昀攝）

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