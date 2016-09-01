〈台北都會〉航空城公司 5年虧損5820萬元
審計處陳報監察院調查 可能糾正或彈劾
〔記者謝武雄／桃園報導〕從九十九年三月成立的桃園航空城公司，至去年底的累積虧損已達五八二○萬元，桃園市審計處今年五月二十六日將該公司陳報到監察院調查，若調查屬實，情節輕者，監察委員會提出「改善意見」，若疏失情形嚴重，歸咎於公司責任會被提出「糾正」，個人是「彈劾」處分。
航空城公司：接觸的廠商 都很有投資意願
對此，甫於今年六月十五日接任航空城公司董事長的張昌財表示，公司主要業務是配合航空城計畫進行招商、開發，航空城開發已進入實質階段，接觸的廠商都很有投資意願，並非毫無作用，至於審計處認為「未積極按照登記項目來拓展業務」，這些項目都是從招商、開發所衍生的項目，不能捨本逐末。
桃園市審計處長林建志指出，市府（縣府）長年未重視桃園航空城公司營業虧損遞增的問題，針對「未盡職責」、「效能過低」兩項，審計處去年底請市府查明原因並向監察院報告，但市府遲未提出完善的答覆，桃園市審計處只得將全案陳報監察院調查。
林建志說，桃園航空城公司在九十九年三月成立，實收資本額六億八千餘萬元，成立至今，公司完全沒有營業收入，近年來人事費用節節上升，成為酬庸的工具。
桃園航空城公司成立以來就爭議不斷，在前縣長吳志揚時代，民進黨議員就要求裁撤，如今換黨執政，改由國民黨議員要求裁撤，桃園航空城公司這幾年虧損嚴重，但董事長、總經理每年仍領取兩百萬元高薪，去年決算純損達一七六七萬元。
另外，包括中壢汙水下水道工程、陸光四村、桃園環保科技園區、埔頂汙水下水道工程等案，也被桃園審計處陳報監察院調查。
水務局長劉振宇喊冤說，中壢、埔頂兩個汙水下水道工程，都是縣府時代的弊案，市長鄭文燦上任後重啟招標程序，如今已找到廠商；環保局長沈志修也說，桃園環保科技園區是全國績效最好的環科園區，園區土地都已賣完；都市發展局長盧維屏表示，陸光四村為國宅，外牆磁磚剝落，政府必須扛起修復責任，市府也依照監察院指示，今年修復後，維修權責將回歸管委會。
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