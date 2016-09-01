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〈北部〉滿載廢棄物還藏毒 遭警攔截

2016-09-01

〔記者許展溢／後龍報導〕苗栗縣各鄉鎮近來頻傳濫倒廢棄物事件，後龍鎮後龍公墓8月28日凌晨也遭不肖歹徒傾倒廢棄物，警方將該案列為追查重點，發現大貨車駕駛60歲張姓男子、45歲楊姓男子涉有重嫌。警方調查，長期以車為家的楊男，前晚駕駛聯結車從桃園往南行駛，警方隨即派員追趕11公里逮人，並在車內查獲海洛因，訊後依違反廢棄物清理法及毒品危害防制條例送辦。

這也是上月苗縣府舉行「打擊非法棄置廢棄物宣示大會」加強掃蕩後，首件查獲。警方指出，後龍鎮後龍公墓於8月28日凌晨遭歹徒亂倒廢棄物，嚴重影響環境衛生，有鑑於相關案例在縣內各鄉鎮時常發生，因而列為重點追查；警方調閱監視器、採集犯罪現場遺留跡證，發現張男、楊男涉有重嫌，循線逮捕。

警方表示，上月通知張男到案，張男雖堅不吐實，但事實證明已違法；楊男行蹤則難以掌握，多次前往戶籍地查訪也找不到人，前晚接獲線報，指楊男駕駛的聯結車將於國道3號桃園大溪方向往南行駛，馬上集結警力在國道3號竹南交流道119K處攔查，追趕近11公里，於130K處後龍交流道攔停，還在楊男車內起獲海洛因毒品。

警方表示，當時楊男所駕車輛的車斗滿載事業廢棄物，全案依違反廢棄物清理法及毒品危害防制條例，將楊男移送檢方偵辦，並擴大清查事業廢棄物來源。

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  • 楊男不僅傾倒廢棄物，前科還不少。 （記者許展溢翻攝）

    楊男不僅傾倒廢棄物，前科還不少。 （記者許展溢翻攝）

  • 警方說，當時楊男的車斗滿載事業廢棄物。 （記者許展溢翻攝）

    警方說，當時楊男的車斗滿載事業廢棄物。 （記者許展溢翻攝）

  • 警方在車上起獲海洛因。 （記者許展溢翻攝）

    警方在車上起獲海洛因。 （記者許展溢翻攝）

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