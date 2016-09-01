〈北部〉妻帶小王回家嘿咻 夫戴綠帽求償百萬

2016-09-01

夫妻在同公司上班

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕王姓男子與妻子同在竹科一家半導體公司上班，因妻子帶外遇對象回家上床，事後還同遊香港，讓他面對同事、朋友異樣眼光與戴綠帽的嘲笑，憤而對兩人提告，求償100萬元；新竹地院判決兩人連帶賠償30萬元。

竹科男須看精神科

王男告訴法官，95年結婚後育有兩名子女，去年7月下旬，妻子與陳姓男子在家中發生兩次性行為，去年8月更一同去香港玩，並在香港炒飯兩次。

王男說，此事不僅嚴重破壞他的家庭及婚姻生活，也讓他的精神遭受莫大打擊與痛苦，還要面對公司同事、朋友異樣眼光與戴綠帽的嘲笑。

他無法正常工作，甚至以酗酒麻痺自己，還求助精神科醫師，因此除控告妻子與陳男妨害家庭，並提起附帶民事賠償，要求兩人連帶賠償100萬元。

判2人連帶賠償30萬

王妻辯稱，結婚至今，為支付家庭生活費用，共負擔439萬元債務，王男應該也要負責一半；陳男則說，他前後共借款61萬元給王妻，此部分金額應與王男的賠償請求權互為抵銷。最後，法官判決王妻與陳男應連帶賠償30萬元給王男。

刑事部分，新竹地院依妨害家庭罪，判處王妻與陳男有期徒刑2月，得易科罰金。