〈北部〉二千元紙鈔塞聚寶盆 圖案溶解
2016-09-01
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉鍾姓男子一年前把二張二千元紙鈔塞入龍柏聚寶盆聚財，昨開啟寶盆發現，兩張紙鈔上面的印刷圖面猶如溶解般的糊掉，圖面上的南湖大山及櫻花鉤吻鮭暈染成潑墨山水畫；他擔心是假鈔拿到銀行求證，還好防偽線、雷射標籤及浮水印全都在是真鈔，銀行說可換新鈔，但他想放著留念，很想看看後來會變怎樣？
銀行洪姓出納員說，紙鈔毀損只要足以辨識真偽，且非惡意破壞，都能拿到銀行無償換取新鈔；且紙鈔畢竟是紙，會吸收水分暈染褪色很常見，民眾洗衣、沾墨都可拿到銀行換新鈔，她研判是放在密閉的寶盆內，植物精油與墨色起了化學反應所致。
鍾姓民眾說，二千元紙鈔流通率低，也曾遭小吃攤拒收，一年前才把剩餘的二張紙鈔捲起放入寶盆聚財，昨無意間打開寶盆，拿起黏呼呼的紙鈔覺得噁心，打開時險些扯破鈔票，放在白紙上還不停「落漆」第一時間想「拿到假鈔嗎？」送去銀行鑑識證實是真鈔可兌換，但他看鈔票背面的櫻花鉤吻鮭在潑墨山水間優游活靈活現，決定繼續收藏。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
重返823戰地 老兵淚探排長墓
八十五歲的八二三老兵林德祿，被共軍砲火炸瞎雙眼、一耳失聰，昨天重返英雄島，在太武山公墓找到當年陣亡的排長符國芳長眠之地，他輕撫墓碑低喚︰ 「…
網友回應
熱門新聞
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 兆豐是外交部小金庫？ 胡忠信爆：洗黨產到國外
- 緬甸政府與少數民族領袖會談
- 與北市府恩怨一次了斷 3聯開案 日勝生認賠近6億
- 電視主持人夫妻涉吸金 一審無罪
- 戴佩妮狂野驚呆公婆 三倍奉還 當媽再看看
- 不當黨產會揭牌 林全：建立政黨公平競爭
- 日研究:吸菸導致22種癌症等疾病
- 樂陞案騙局？ 董座自比馬雲擋箭
- 00:28 東部外海規模4.8地震 蘇澳最大震度5級
- 淚崩！母子3亡難過鬼門關 遺書仍心繫家人
- 高畑裕太遭起底 高中外號「暴露狂」
- 31公分的距離…盧彥勳挨61愛司 新紀錄苦主
- 深陷政治危機 南美洲3國女總統怎麼了
- 傳訊陳建仁？ 檢︰只是證人
- 南市議長補選╱民進黨人選 賴美惠呼聲高
- 罕見強颱襲日 安養院發現9遺體
- 新加坡茲卡增至115例 首見孕婦染病
- 勇士迷等著嗨 4巨頭10/2合體
- 小小黃擴至六縣市 創下交通奇蹟
- 視網膜剝離拖一週 女學生險瞎掉
- 見正妹凍袂條 7旬翁公車站磨鳥
- 泰梅爾宣誓就任巴西新總統
- 不當黨產會5552萬預算 綠力挺 藍喊砍
- 中年兒子淪毒蟲 辛苦賣菜繳罰金
- 闔家歡聚 瘋烤肉
- 自由廣場》談吳澧培「開礮」
- 34台灣人涉詐騙 亞美尼亞境管
- 董事長閃辭 兆豐金官派董事可能全換
- 自由廣場》看著兒子…兩個九三不上凱道的父親有話說
- 勇虎戰車又出事 射擊後砲管斷裂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lai Su-ju guilty verdict upheld by High Court
- 吃完情人餐 孕婦虐死男友兒
- 巴西參議院剝奪羅賽芙總統職務
- 議員賭場、賭博電玩案 高市警大懲處
- 奧運金不怕火煉 穆雷開紅盤
- 球員工會理事長胡金龍表態 請採唯一係數值
- 退休警被倒會… 以牙還牙吸金2億
- 浩鼎案》電郵爆涉貪？ 翁啟惠：報導不實
- 戴爾收購EMC 中國點頭
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉二千元紙鈔塞聚寶盆 圖案溶解
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分