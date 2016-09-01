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〈北部〉二千元紙鈔塞聚寶盆 圖案溶解

2016-09-01

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉鍾姓男子一年前把二張二千元紙鈔塞入龍柏聚寶盆聚財，昨開啟寶盆發現，兩張紙鈔上面的印刷圖面猶如溶解般的糊掉，圖面上的南湖大山及櫻花鉤吻鮭暈染成潑墨山水畫；他擔心是假鈔拿到銀行求證，還好防偽線、雷射標籤及浮水印全都在是真鈔，銀行說可換新鈔，但他想放著留念，很想看看後來會變怎樣？

銀行洪姓出納員說，紙鈔毀損只要足以辨識真偽，且非惡意破壞，都能拿到銀行無償換取新鈔；且紙鈔畢竟是紙，會吸收水分暈染褪色很常見，民眾洗衣、沾墨都可拿到銀行換新鈔，她研判是放在密閉的寶盆內，植物精油與墨色起了化學反應所致。

鍾姓民眾說，二千元紙鈔流通率低，也曾遭小吃攤拒收，一年前才把剩餘的二張紙鈔捲起放入寶盆聚財，昨無意間打開寶盆，拿起黏呼呼的紙鈔覺得噁心，打開時險些扯破鈔票，放在白紙上還不停「落漆」第一時間想「拿到假鈔嗎？」送去銀行鑑識證實是真鈔可兌換，但他看鈔票背面的櫻花鉤吻鮭在潑墨山水間優游活靈活現，決定繼續收藏。

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  • 吉安鄉鍾姓男子1年前把2張2000元紙鈔塞入龍柏聚寶盆聚財，今天打開一看紙鈔印刷圖面彷彿被溶解。 （記者王錦義攝）

    吉安鄉鍾姓男子1年前把2張2000元紙鈔塞入龍柏聚寶盆聚財，今天打開一看紙鈔印刷圖面彷彿被溶解。 （記者王錦義攝）

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