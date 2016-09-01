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〈北部〉金昌石礦場傳將開工 環團赴環署抗議

2016-09-01

環評通過已八年 開發前應環評

〔記者花孟璟、楊綿傑／綜合報導〕台泥公司附屬金昌石礦場二零零八年通過的環評，依法三年未開發就應進行環評對策報告及環差審查，卻傳出今天九月一日將開工，多個環團昨到環保署抗議！

「看見台灣」紀錄片中，花蓮秀林勇士山頭一片光禿禿的場景歷歷在目，該處除原有台泥公司的寶來石礦及合盛原石礦兩礦場，自今日起，同屬台泥的金昌石礦場也傳將動工開採，三者面積達二五三．七四公頃，已經是目前全台最大的聯合採礦區！環團昨聚集於環保署前抗議，金昌石礦場通過環評至今已經八年，開工前卻未進行環評，使當地部落居民蒙受土石流的恐懼，他們遞交「公民告知書」，提醒環保署若不執行環差，將提行政訴訟。

環署接下公民告知書允60天回應

環保署由綜計處副處長洪淑幸代表接下環團的「公民告知書」，她表示將依照環評法施行細則第三十八之一條，由目的事業主管機關確認其開發的時間點，並會仔細研議今天收到的公民告知書，在六十天內回應公民團體。

花蓮縣環保局長饒忠說，目前此案還存在爭議點，環保署的認定是二零零八年環評審查通過後，需由目的事業主管機關經濟部礦務局許可才能開發，但因礦場本身的水土保持計畫許可，受限於花蓮縣長傅崐萁的「八不政策」到今年才解禁，因此花蓮縣政府農業處今年二月才通過水保計畫，導致經濟部礦務局今年才許可該案開發。

他說，由於環境影響評估法確實也規定，超過三年沒開發就要做環差分析，因此花蓮縣環保局仍將「密切注意」是否開工，如有將函請環保署處理，權責其實還是環保署。

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  • 環團遞交公民告知書給環保署。（記者楊綿傑攝）

    環團遞交公民告知書給環保署。（記者楊綿傑攝）

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