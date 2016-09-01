〈北部〉中秋連假實名制火車票 7日開賣
除身分證U、V開頭 也納入設籍居民
〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵中秋節車票昨零點開始搶票，許多花蓮人熬夜買票卻又是一片哀號，在開放訂票不到三分鐘就面對無票的殘酷畫面，由於花東地區對外仰賴鐵路運輸，立委蕭美琴力推實名制，這次除上次試辦的「身分證字號U、V開頭」的花東居民，第二次試辦將再加上「設籍花東」，七日上午六點將開放花蓮、台東人實名制訂票試辦作業。
八月一日前設籍花東 皆可訂票
立委蕭美琴七月間邀集交通部、台鐵局、內政部戶政司、法務部等單位，共同就花東車票實名制，進行跨部會協調。蕭美琴說，這次中秋連假的試辦，台鐵將在訂票系統中匯入戶政資料；花東居民在台鐵網站訂購實名制車票時，系統將直接進行戶籍審核。但由於是首次納入設籍居民，台鐵系統尚無法與戶政系統做「即時連線」，因此這次界定「設籍與否」是以八月一日戶政作業截止時間為基準，在此時間點前設籍花蓮或台東者，皆可購買花東實名制車票。
行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛說，推動花東居民實名制購票的困難在於目前台鐵使用十多年老舊的票務系統無法因應民眾需求，但在新的鐵路票務系統完成更新前，新政府仍積極尋求可行方案推動，中秋連假將再度試辦實名制購票，並擴大納入「設籍花東」居民，並將於原有開行列車中增加實名制座位比例，而民眾詬病已久的票務系統更新案，也在交通部積極協調下，預計明年年中就會有一定程度的更新。
許傳盛強調說，花東鐵路運輸受限於長久來軌道建設不足，致使運能無法有效提升，但是在硬體改善前，推動實名制是短期可改善花東居民在外縣市就業就學時，其假期返鄉過節時與遊客搶票的困境，保障東部居民回家的權利，因此「一人一票」的「實名制」成為很關鍵的配套。
台鐵指出，針對花東地區秋節疏運， 十四、十五及十八日加開東線八班返鄉自強號專車及六班實名制列車，實名制班次訂於七日上午六點起開放身份證U、V開頭字號及八月一日以前設籍花東縣民網路訂票。實名制車票在訂票後二日內到台鐵各電腦連線售票站取票，不開放網路付款、超商、郵局及對號列車自動售票機取票；搭車旅客未攜帶身分證明文件或所持證件號碼與車票所載不符者，將視作無票旅客處理，補票並加收五十％的票價。
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標題：〈北部〉中秋連假實名制火車票 7日開賣
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