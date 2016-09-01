〈北部〉礁溪溫泉森林風呂 宜縣府今強制接管
2016-09-01
輕車悠遊堅持續營業
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕礁溪溫泉「森林風呂」違規私售票券，宜蘭縣政府今天將強制接管，縣府工商旅遊處長陳長偉表示，會派員到場勸離相關人員，並請員警協助，今起全面休園，民眾暫時別再去泡湯；負責經營的輕車悠遊回應，不會理縣府的強制接管，今天還是會繼續營業。
輕車悠遊因私售票券違反合約，縣府限期改善兩次未達標準，決定解除合約，今天上午十點將派員進駐「森林風呂」強制接管；陳長偉指出，輕車悠遊除私售票券，還拿礁溪溫泉「森林風呂」六十五％股權，對外借款一千五百萬元，嚴重違約損及縣府與縣民利益，縣府必須強制接管，然後休園整理，十一月十七日才會重新開園，由縣府自營。
縣府：不服可提訴願
陳長偉說，如果輕車對強制接管不服，可透過行政救濟向縣府提出訴願，工旅處收到訴願書將寫訴願答辯，送往經濟部訴願委員會審理。
對此，輕車悠遊負責人王迪立表示，縣府不是法院，無權強制接管，當初合約有載明，雙方有衝突時，在未有結果前，輕車必須繼續營業，否則就是違約，縣府未開協調會，也未經法院訴訟程序，就要強制接管，輕車絕對不接受。
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