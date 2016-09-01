〈北部〉陳姿吟二連霸 破奧運車神蕭美玉紀錄

2016-09-01

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「最喜歡突破自己的剎那，騎的比上次更好的成就感。」宜蘭縣自由車運動協會培訓車手陳姿吟，年僅廿一歲，蟬聯兩屆玉山塔塔加車賽冠軍，今年更打破奧運女車神蕭美玉保持的大會紀錄。從學二胡改練自由車，完全不同領域，她的目標就是前進奧運。

陳姿吟去年參加玉山塔塔加自行車賽暨滿天星挑戰，拿下冠軍，今年再度出賽，上月二十七日近一千四百名車友騎上玉山山脈鞍部，往標高兩千六百一十公尺的塔塔加遊客中心前進，短短七十公里爬高逾兩千公尺，考驗車手耐力與毅力。

比蕭的大會紀錄快4分40秒

陳姿吟不負眾望再度奪冠，更打破蕭美玉在二○一三年的大會紀錄三小時十五分四十八秒，比蕭還快四分四十秒；同隊隊友周璇和葉羽霜分居總排名第二和第三名，宜蘭女子車隊包辦前三名獎項。

陳姿吟身高才一百五十三公分，體型嬌小的她說，以前學二胡，二胡老師黃章桐是自由車手，老師領著她進門接觸自由車世界，沒想到愈練愈有興趣，剛開始因為體力差沒有基礎，常常落後車隊，曾經跌倒想要放棄，但看到教練為自由車留下的疤痕，就覺得自己的挫折不算什麼，仍然堅持下去。

教練黃章桐表示，他們車隊在八年前成立時，就設定要參加東京奧運，現在五名車手都是國手，都有機會參加，考量選手年紀尚輕，定下要在二○二四年奧運為台灣拿到自由車獎牌目標。