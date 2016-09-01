〈北部〉《小檔案》幾米觀光公車—半小時至40分鐘1班
2016-09-01
幾米觀光公車共有「星空號」與「奇蹟號」兩款車輛，十三日起試營運；行駛路線從宜蘭轉運站為起點，行經幸福轉運站、宜蘭火車站前站、宜蘭市公所、昭應宮、北門、楊士芳紀念林園、宜蘭酒廠、新月廣場、中山公園、友愛大樓、蘭陽別院，最後抵河濱公園，串聯宜蘭舊城景點。
幾米公車為廿人座巴士，扣掉繪本人物雕塑所佔的車位，每輛車可坐十五名乘客，試營運後，每天早上七點從宜蘭轉運站發車，末班車是下午六點；發車班次，上午七點到十二點每卅分鐘一班車，下午二點到六點每四十分鐘一班車，中午十二點發車後到下午二點才有車，休息二小時。（記者林敬倫整理）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 幾米觀光公車
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
妻帶小王回家嘿咻 夫戴綠帽求償百萬
夫妻在同公司上班王姓男子與妻子同在竹科一家半導體公司上班，因妻子帶外遇對象回家上床，事後還同遊香港，讓他面對同事、朋友異樣眼光與戴綠帽的嘲笑，憤而對兩人提告，求償100萬元；新竹地院判決兩人連帶賠償3…
網友回應
熱門新聞
- 淚崩！母子3亡難過鬼門關 遺書仍心繫家人
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 傳陳明澤被逮向警求情 檢察官斥：推到媽媽身上？
- 第12號颱風南修生成 朝日本方向移動
- 中國老師學《極速秒殺2》電影情節 躲貨輪錨鍊艙偷渡
- 東部外海規模4.8地震 宜蘭民眾被搖醒
- 川普抵墨西哥訪問 將會潘尼亞尼托總統
- 詹皇獨霸2K17 不吝傳技新秀
- 久違了「凱棠CP」 曾之喬依偎炎亞綸電梯放閃
- MLB》王建民受傷前 一數據高居全隊之冠
- 王建民戰洋基後肌腱炎 列入傷兵名單
- 老家藏賭場 高市議員陳明澤在屋內
- 貪警勒索台商 1人2角被拆穿
- 新加坡出現首起孕婦感染茲卡病毒
- 中廣花蓮台追回歸公 徐永明：下一步是帝寶
- 我奧運團教練 返國後發燒腹瀉
- 國道或快速道／變換車道未打方向燈 今起罰6千
- 勇虎戰車砲管膛炸 可能是通砲布沒取出？
- 寶璣貝殼浮雕工藝 現優雅錶情
- 網傳國民黨發動黨工挺93遊行 稱要「文革式鬥爭」
- 涉賭議員 曾是319焦點人物
- 男版唐立淇成藍正龍師弟
- Selina Hebe送作堆 假想敵變麻吉
- 中國4大國銀 沖銷195億美元不良貸款
- 交通部拍板！秋節連假 國道夜間免收費
- 王大陸國文被當2次 竟能獲獎表揚
- 與北市府恩怨一次了斷 3聯開案 日勝生認賠近6億
- 何潤東告別單身最後一晚 選擇與「他」共度
- 雲林、馬祖空氣差 PM2.5達「紅色警戒」
- 陳昭榮買房孝親 坦承違建：會盡速處理
- 為取悅愛犬 男星不惜臉部大改造
- 哪國護照最好用？台灣目前排第29 德國第1
- 李茂生談顧立雄動怒事件 「換成我也會動怒」
- 浩鼎案》電郵爆涉貪？ 翁啟惠：報導不實
- 加州名校性侵犯恐龍法官輕判 即將獲釋
- 巴西參議院剝奪羅賽芙總統職務
- 難關過靠這招？李艷秋稱：蔡政府等待軍公教裡的段宜康
- 爆乳婚紗曝光！51歲美魔女傳再婚小鮮肉富二代
- 碰面談掃毒涉人權？ 杜特蒂：歐巴馬要先聽我說...
- 不當黨產會5552萬預算 綠力挺 藍喊砍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉《小檔案》幾米觀光公車—半小時至40分鐘1班
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分