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〈北部〉《小檔案》幾米觀光公車—半小時至40分鐘1班

2016-09-01

幾米觀光公車共有「星空號」與「奇蹟號」兩款車輛，十三日起試營運；行駛路線從宜蘭轉運站為起點，行經幸福轉運站、宜蘭火車站前站、宜蘭市公所、昭應宮、北門、楊士芳紀念林園、宜蘭酒廠、新月廣場、中山公園、友愛大樓、蘭陽別院，最後抵河濱公園，串聯宜蘭舊城景點。

幾米公車為廿人座巴士，扣掉繪本人物雕塑所佔的車位，每輛車可坐十五名乘客，試營運後，每天早上七點從宜蘭轉運站發車，末班車是下午六點；發車班次，上午七點到十二點每卅分鐘一班車，下午二點到六點每四十分鐘一班車，中午十二點發車後到下午二點才有車，休息二小時。（記者林敬倫整理）

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