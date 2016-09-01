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〈北部〉宜市幾米公車13日上路 前3個月免費

2016-09-01

星空號、奇蹟號亮相

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市幾米觀光公車「星空號」、「奇蹟號」昨在宜蘭幸福轉運站亮相，路過民眾爭相拍照，直呼「真的很漂亮」；市長江聰淵說，宜市首創「幾米公車」，十三日開始試營運，前三個月免費搭乘，讓遊客置身繪本世界，也能飽覽宜蘭舊城之美。

「星空號」與「奇蹟號」分別取名幾米繪本「星空」及「忘記親一下」圖像；「星空」裡的小男孩、小女孩及「忘記親一下」的主角小樹、梅花鹿，都從虛擬繪本化身成可愛雕塑，來到真實世界陪遊客搭車。

江聰淵表示，原本「奇蹟號」要取名Kiss號，因考慮到Kiss對車輛來說，是「撞車」的意思，不吉利，才改名「奇蹟號」。

繪本主角同車遊舊城

江聰淵指出，幾米觀光公車為宜蘭市首創，來宜蘭遊玩的民眾可以把車停在市中心外圍，或者搭乘客運抵達宜蘭轉運站，再轉搭幾米公車繞著舊城遊玩，不但能發現宜蘭之美，還能置身在繪本世界裡與主角同遊，幾米公車會讓宜蘭市變得更美、更有藝文氣息。

幾米公車未來是否收費？江聰淵說，試營運三個月後，公所會評估民眾接受度，再研議是否收費，除現有站牌，很多社區也爭取幾米公車設站，但現階段只希望藉由公車，紓解舊城壅塞交通，未來再考量是否增加車站或公車數量。

公車昨亮相，來自台北市的黃姓遊客說，幾米公車真的很漂亮，色彩豐富，車內還有幾米人物玩偶，很有特色，很吸引人，開始營運後一定帶孩子來搭乘。

為了讓「星空號」與「奇蹟號」在試營運前與民眾有更多接觸，公所四日將在丟丟噹廣場、十日在新月廣場與宜蘭運動公園、十一日在宜蘭文化中心等地，讓幾米公車亮相，民眾可以近距離與公車拍照打卡，還可兌換紀念品，每個地點限量一百份，送完為止。

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  • 幾米觀光公車內有繪本主角的可愛雕塑，陪遊客搭車，同遊宜蘭舊城各景點。（記者林敬倫攝）

    幾米觀光公車內有繪本主角的可愛雕塑，陪遊客搭車，同遊宜蘭舊城各景點。（記者林敬倫攝）

  • 宜市幾米觀光公車「星空號」、「奇蹟號」亮相，民眾驚豔，爭相拍照。（記者林敬倫攝）

    宜市幾米觀光公車「星空號」、「奇蹟號」亮相，民眾驚豔，爭相拍照。（記者林敬倫攝）

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