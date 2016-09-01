〈北部〉重返823戰地 老兵淚探排長墓

2016-09-01

〔記者吳正庭／金門報導〕八十五歲的八二三老兵林德祿，被共軍砲火炸瞎雙眼、一耳失聰，昨天重返英雄島，在太武山公墓找到當年陣亡的排長符國芳長眠之地，他輕撫墓碑低喚︰ 「排長我來看您了」。

一九五八年八二三砲戰當晚，林德祿的駐地遭密集砲擊，彈如雨下，時任排長的符國芳，不計生死，把包括林德祿在內的常備兵趕至碉堡並查房。

對於一位從未打過仗的二十六歲台灣青年，能遇到生死交關仍不忘部屬性命的外省籍長官，林德祿打從心底感激。

不到十天，符國芳找來常擔任與台灣兵間「翻譯」的林德祿一起修整砲陣地，才挖好一個坑，「砰」的巨響，人在坑裡的林德祿瞎了雙眼、聾了左耳，站在高處的排長被炸斷雙腿、為國捐驅；林德祿身上除了沾到排長的血肉，殘留的火藥黑直到近幾年才逐漸褪去。

阿祿叔在中正大學教授王瓊玲、金防部主任武立文少將協助下，昨天在公墓輕撫闊別五十八年老長官的墓碑良久，令旁人動容。