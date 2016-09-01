〈北部〉火車站南廣場 11月將完工

2016-09-01

延宕年餘 兩週後進場施作

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆火車站新站去年六月啟用至今，南站廣場仍未完工，市府昨天下午邀孝四路攤販與里民辦理說明會，預計二星期後進場施作，十一月可完工。

基隆新站去年六月底在前總統馬英九見證下剪綵啟用，電梯、電扶梯及南站廣場工程原本去年底就要完工，但受到施工廠商長鴻營造財務危機影響，工程進度延宕，電梯、電扶梯已於六月底啟用，但南站廣場工程至今仍未完工。

根據市府規劃，南站廣場將設透明晴雨頂蓬，旅客出電梯後，行走廣場不會淋到雨，停車場全部集中在中山陸橋南側，現在正進行鋪面施作，可提供五十五個小客車停車位、六百一十二個機車停車位。

產業發展處長林福來表示，三年前中山陸橋斷裂後，就有遷移孝四路攤販的聲音，後來座談的結果是在新規劃案還未進行前，可繼續保留，現在為了進行南廣場工程，有必要淨空，市場科也會協助輔導剩餘的攤販移入市場。

交通旅遊處長李綱表示，原本僅規劃小客車停車位，經不斷向台鐵爭取，得到六百多個機車位，南站廣場工程，預計十一月完工。