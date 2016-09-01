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〈北部〉中正公園OT招商 5度流標

2016-09-01

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆中正公園遊客服務中心與景觀餐廳租約於今年一月到期，市府辦理OT委外招標，但八個月來已五度流標，民政處表示，會繼續朝廠商能維持良好經營品質的方向思考，盼能夠順利標出。

已降低權利金 仍無人投標

民政處長王榆森指出，前四次流標後，已降低定額權利金、變動權利金減免不收，考量廠商初期投資預期可觀，也將第一次營運契約時間從原本四年延長為五年，但第五次公告期滿仍無廠商投標。

王榆森表示，以前是以採購法辦理招標，但對得標廠商的日後經營方式、內容無法確實瞭解及評估，因此今年起改依促參法辦理OT招商，從各廠商提出的營運計畫書選出最優經營團隊，提升服務品質及市府形象，雖然五次公告都無廠商投標，但會繼續朝廠商能維持良好經營品質方向思考，積極持續招商、安排現勘及意見交流。

早期中正公園一年有四百萬人潮，現在衰退為一年不到五十萬人次，都市發展處今年找規劃公司進行中正公園及周邊地區資源盤點串連計畫，希望藉由發掘路徑節點與故事性，吸引每年七十萬人次的郵輪旅客前來。

議長宋瑋莉表示，市府應重視中正公園與港區的連結，也要凸顯在地特色，不能只是複製其他縣市或國外案例，尤其目前正在推動的東岸軍港遷移計畫，兩者間要能相互銜接，不能各做各的。

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  • 早期中正公園一年有400萬人潮，現在衰退到一年不到50萬人次。（記者林欣漢攝）

    早期中正公園一年有400萬人潮，現在衰退到一年不到50萬人次。（記者林欣漢攝）

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