〈北部〉過港河濱步道 年底前規劃整修
針對暖江河口到尚仁街五百公尺
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆河河濱步道早年未規劃完善，常遇到步道中斷的窘境，水利署第十河川局預計九月完成瑞慶橋到碇內抽水站的第一階段步道改善工程，另將編列二千萬元經費，針對暖江河口到過港尚仁街約五百公尺的河濱步道，進行邊坡加固、綠美化等工作，明年可完成瑞芳、暖暖間的步道設置。
立委蔡適應服務處主任林明智指出，行政院早年實施基隆河整體治理計畫時，主要以防洪工程、橋梁改善、坡道治理為主，員山子分洪道啟用後，基隆河近年已無水患威脅，使用河濱步道的休憩人口也愈來愈多，但早年規劃未盡完善，步道不連續，像是瑞芳四腳亭河濱步道未延伸到基隆，過港河濱步道僅有簡陋的護欄和RC水泥步道，甚至因久未維護而雜草叢生，易有蛇類出沒。
過港里長陳清池表示，基隆河過港段河濱步道景色優美，且離河濱很近，就像親水公園一樣，是附近居民散步休憩小天地，但從暖江河口到過港尚仁街約五百公尺的河濱步道，因年久失修路況差，有必要加以整頓。
林明智昨天邀水利署、工務處、暖暖區公所等單位現場會勘，十河局承辦人余彥陞表示，將編列預算二千萬元，進行加固邊坡防護、整頓安全護欄、植栽綠美化等工作，年底前規劃設計後即可動工。林明智說，施作完成後，暖江橋到八西里間的河濱路段都會貫通，將由過港里辦公處、過港里社區發展協會協助維護。
八堵地區斷點 立委允爭取連結
水利署今年已投入一千五百萬元，設置新北市四腳亭瑞慶橋到基隆碇內間的河濱步道，預計九月完成第一階段工程，十河局副局長曾鈞敏表示，明年將進行碇內抽水站、碇內加油站土地公廟前的第二階段步道工程，串連瑞芳、暖暖間的步道；立委蔡適應也說，八堵地區還有幾處斷點，會全力協助基隆市爭取預算，在未來串連基隆河全段河濱步道。
看更多！請加入自由時報粉絲團
夫妻在同公司上班王姓男子與妻子同在竹科一家半導體公司上班，因妻子帶外遇對象回家上床，事後還同遊香港，讓他面對同事、朋友異樣眼光與戴綠帽的嘲笑，憤而對兩人提告，求償100萬元；新竹地院判決兩人連帶賠償3…
- 淚崩！母子3亡難過鬼門關 遺書仍心繫家人
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 傳陳明澤被逮向警求情 檢察官斥：推到媽媽身上？
- 第12號颱風南修生成 朝日本方向移動
- 中國老師學《極速秒殺2》電影情節 躲貨輪錨鍊艙偷渡
- 東部外海規模4.8地震 宜蘭民眾被搖醒
- 川普抵墨西哥訪問 將會潘尼亞尼托總統
- 詹皇獨霸2K17 不吝傳技新秀
- 久違了「凱棠CP」 曾之喬依偎炎亞綸電梯放閃
- MLB》王建民受傷前 一數據高居全隊之冠
- 王建民戰洋基後肌腱炎 列入傷兵名單
- 老家藏賭場 高市議員陳明澤在屋內
- 貪警勒索台商 1人2角被拆穿
- 新加坡出現首起孕婦感染茲卡病毒
- 中廣花蓮台追回歸公 徐永明：下一步是帝寶
- 我奧運團教練 返國後發燒腹瀉
- 國道或快速道／變換車道未打方向燈 今起罰6千
- 勇虎戰車砲管膛炸 可能是通砲布沒取出？
- 寶璣貝殼浮雕工藝 現優雅錶情
- 網傳國民黨發動黨工挺93遊行 稱要「文革式鬥爭」
- 涉賭議員 曾是319焦點人物
- 男版唐立淇成藍正龍師弟
- Selina Hebe送作堆 假想敵變麻吉
- 中國4大國銀 沖銷195億美元不良貸款
- 交通部拍板！秋節連假 國道夜間免收費
- 王大陸國文被當2次 竟能獲獎表揚
- 與北市府恩怨一次了斷 3聯開案 日勝生認賠近6億
- 何潤東告別單身最後一晚 選擇與「他」共度
- 雲林、馬祖空氣差 PM2.5達「紅色警戒」
- 陳昭榮買房孝親 坦承違建：會盡速處理
- 為取悅愛犬 男星不惜臉部大改造
- 哪國護照最好用？台灣目前排第29 德國第1
- 李茂生談顧立雄動怒事件 「換成我也會動怒」
- 浩鼎案》電郵爆涉貪？ 翁啟惠：報導不實
- 加州名校性侵犯恐龍法官輕判 即將獲釋
- 巴西參議院剝奪羅賽芙總統職務
- 難關過靠這招？李艷秋稱：蔡政府等待軍公教裡的段宜康
- 爆乳婚紗曝光！51歲美魔女傳再婚小鮮肉富二代
- 碰面談掃毒涉人權？ 杜特蒂：歐巴馬要先聽我說...
- 不當黨產會5552萬預算 綠力挺 藍喊砍
標題：〈北部〉過港河濱步道 年底前規劃整修
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email