〈北部〉過港河濱步道 年底前規劃整修

2016-09-01

針對暖江河口到尚仁街五百公尺

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆河河濱步道早年未規劃完善，常遇到步道中斷的窘境，水利署第十河川局預計九月完成瑞慶橋到碇內抽水站的第一階段步道改善工程，另將編列二千萬元經費，針對暖江河口到過港尚仁街約五百公尺的河濱步道，進行邊坡加固、綠美化等工作，明年可完成瑞芳、暖暖間的步道設置。

立委蔡適應服務處主任林明智指出，行政院早年實施基隆河整體治理計畫時，主要以防洪工程、橋梁改善、坡道治理為主，員山子分洪道啟用後，基隆河近年已無水患威脅，使用河濱步道的休憩人口也愈來愈多，但早年規劃未盡完善，步道不連續，像是瑞芳四腳亭河濱步道未延伸到基隆，過港河濱步道僅有簡陋的護欄和RC水泥步道，甚至因久未維護而雜草叢生，易有蛇類出沒。

過港里長陳清池表示，基隆河過港段河濱步道景色優美，且離河濱很近，就像親水公園一樣，是附近居民散步休憩小天地，但從暖江河口到過港尚仁街約五百公尺的河濱步道，因年久失修路況差，有必要加以整頓。

林明智昨天邀水利署、工務處、暖暖區公所等單位現場會勘，十河局承辦人余彥陞表示，將編列預算二千萬元，進行加固邊坡防護、整頓安全護欄、植栽綠美化等工作，年底前規劃設計後即可動工。林明智說，施作完成後，暖江橋到八西里間的河濱路段都會貫通，將由過港里辦公處、過港里社區發展協會協助維護。

八堵地區斷點 立委允爭取連結

水利署今年已投入一千五百萬元，設置新北市四腳亭瑞慶橋到基隆碇內間的河濱步道，預計九月完成第一階段工程，十河局副局長曾鈞敏表示，明年將進行碇內抽水站、碇內加油站土地公廟前的第二階段步道工程，串連瑞芳、暖暖間的步道；立委蔡適應也說，八堵地區還有幾處斷點，會全力協助基隆市爭取預算，在未來串連基隆河全段河濱步道。