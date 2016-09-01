〈北部〉持毒質詢罰2萬 苗縣議員謝芳紋：不後悔

2016-09-01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民進黨苗栗縣議員謝芳紋於五月議會定期會拿出Ｋ他命毒品質詢，被警方依毒品罪嫌帶回偵辦並驗尿，事後她的尿檢毒品反應為陰性，被依法裁罰二萬元。謝芳紋昨天到苗栗縣警察局出納室繳交罰款，她表示，為了下一代身心健康，她不後悔被罰，覺得「很值得」！

謝芳紋表示，她持Ｋ他命質詢是要讓社會大眾重視毒品問題，她也感受到苗栗警方積極查緝毒品的作為，當初她是在ＫＴＶ包廂撿到Ｋ他命，這一、兩個月來，她前往ＫＴＶ發現包廂內已不再有Ｋ煙的味道。

苗栗縣警局刑警大隊長謝有筆表示，今年青春專案，針對施用和持有毒品部分，查獲二十八件二十九人，轉讓販賣部分也有十二件十三人，超過警政署核定目標達三百六十二％。至於謝芳紋，除繳交罰款，還要參加法治教育講習六小時。

謝芳紋於五月議會定期會，在議場拿出一小包「在ＫＴＶ包廂撿到的」Ｋ他命，要求縣警局、教育處正視毒品氾濫的問題。

因Ｋ他命屬三級毒品，謝芳紋為無故持有初犯，裁罰標準為二萬元，警方將謝芳紋帶回偵訊，並加以採尿化驗，結果為陰性反應。