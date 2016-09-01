〈北部〉大湖百年「淨孤筵」 爭列浪漫台三線計畫
2016-09-01
〔記者蔡政珉／大湖報導〕咦，怎麼有道士挨家挨戶誦經？大湖鄉南湖、義和村流傳超過百年的習俗，每年農曆七月，村民也在家門口祭拜普度，不同的是，會有道士挨家挨戶誦經，超度孤魂野鬼，名為「淨孤筵」。大湖鄉長胡娘妹得知後，認為超過百年的傳統文化相當珍貴，打算送交計畫給客委會，列入浪漫台三線計畫。
胡娘妹表示，目前負責誦經的道士已七十六歲，道士回憶說，「從爺爺的時代就開始了」，胡娘妹調閱資料，發現這傳統已經超過百年，與一般傳統民間習俗單純祭祀普度不同。
胡娘妹說，「淨孤筵」會有「報仔」先敲鑼，然後道士在南湖、義和兩村沿街挨家戶誦經超度孤魂野鬼，除了安撫「好兄弟」，也希望「好兄弟」不會因為平日沒有舉辦祭祀法會作亂，祈求居民平安順利。
胡娘妹考據資料發現，這項習俗起源於清期，漢人拓墾時期與原住民爭戰死亡或無後代子孫收埋者，建立南湖「護安廟」，但護安廟竣工翌年，地方傳出現幽靈作祟，後來逐漸演變，道士在村落裡看見有家戶擺供品普度時，就會前往誦經，成為特殊的地方習俗。
胡娘妹說，道士必須從白天走到晚上，誦經祈祝平安，已經是大湖鄉唯一且已有長久歷史的特殊祭祀活動，所以公所計畫配合中央「浪漫台三線」計畫尋找客家傳統文化，將擬定計畫送交客委會，希望傳承大湖鄉特殊的民俗傳統。
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