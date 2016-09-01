〈北部〉幼兒園旁溝渠掏空 苑裡公所規劃求解
2016-09-01
天然氣減壓站 將先要求遷移
〔記者蔡政珉／苑裡報導〕苑裡鎮民代表會主席洪晃琦、鎮代孟文源接獲陳情，指苑裡鎮聖心幼兒園教室旁溝渠，因為地基掏空，原本的紅磚圍牆全部倒成一片，加上一旁就是天然氣公司的減壓站，管線遍佈，地方人士擔心路基持續掏空可能造成危害，後果不堪設想。
將請工程顧問公司勘查評估
苑裡鎮公所與縣府、鎮代會、水利會和天然氣公司共同會勘後，初步做出決議，由於地方長期陳情，且損壞狀況日益嚴重，鎮長杜文卿表示，雖然權責機關並非鎮公所，但是考量鎮民安全，將先由公所請工程顧問公司到現場勘查，了解後續施工所需工程費用以及施工範圍等。
洪晃琦說，此案民眾陳情將近十年，一直未獲解決，如今路基嚴重掏空，幼兒園教室旁鄰近溝渠的圍牆已倒光，加上旁邊是天然氣減壓站，萬一出事恐怕無人能承擔責任。孟文源也認為茲事體大，一定要盡快處理，保護鎮民安全。
杜文卿表示，將要求天然氣公司先遷移減壓站，除了讓民眾安心，也方便後續進場施工；至於溝渠上因為存在加蓋違建物，也請所有權單位水利會排除違建物。
苑裡鎮公所指出，由於該處屬於區域排水，主管單位是縣府，但考量縣府財政問題，公所願意負擔工程規劃費用，請專業工程顧問公司了解狀況，再與各單位協商後續處理方式。
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