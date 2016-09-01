〈北部〉竹市》收藏70國火柴盒 榮民伯伯分享故事
2016-09-01
〔記者洪美秀／新竹報導〕看過有鄧麗君、清明上河圖、各國總統等圖案的火柴盒嗎？八十七歲老榮民孟繁興，五十多年來收集了約七十個國家的各類火柴盒，這些火柴盒見證台灣及各國的生活，孟伯伯不但如數家珍，也樂於與人分享。
孟繁興從民國五十年開始收集火柴盒，連出國也不忘這項興趣，陸續共收集兩千六百多盒，除了台灣，來源遍及中國、歐美等約七十個國家，與火柴盒結下不解之緣。
孟繁興為整理堆滿家中的各類火柴盒，花四年分門別類，整理出歷史、懷舊、外國、藝文、專項、商業、金融、中國、餐飲及動感等十大系列。
孟繁興說，早年商人藉由火柴盒廣告行銷，看到火柴盒就如同看到商品。火柴盒的精細度也見證時代進步的軌跡，從只有簡單的字體，到後來有各種圖案，不管奧黛麗赫本或鄧麗君等女星，還是唐宋詩詞，都成了火柴盒圖案的創作來源，每個小小火柴盒，訴說著各行各業的故事。
孟繁興樂於分享他的收藏，更將自家變成火柴盒展覽室，他歡迎有緣的朋友，三日、四日下午一點到五點前來參觀，地點在新竹市南大路六三四巷二十三號三樓，洽詢電話：（03）562-8231。
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