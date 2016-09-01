〈北部〉新竹公園慶百歲 玻藝節「舉杯喝采」
後天開幕 千人合奏有禮
〔記者洪美秀／新竹報導〕歡慶新竹公園設立一百週年，為期一個多月的新竹市國際玻璃藝術節，後天（三日）以「舉杯喝采」為主題，在園內開幕，展出國內外藝術家創作的二百多件玻璃藝品，風城願景館改造的「爵士音樂吧」，天天有樂團現場演唱。
新竹市長林智堅說，佔地十八公頃的新竹公園，是超過三代新竹人共同擁有、充滿感情的回憶，其中，市立動物園是全國原址保存最久的動物園，已有八十年歷史；湖畔料亭及麗池富有日本庭園風情，市府預計投入四億元經費，推動新竹公園再生計畫，讓百歲公園風華再現！
他說，天然氣及矽砂造就新竹玻璃產業，全盛時期，許多家庭都從事玻璃代工，「代工聖誕燈泡」是不少新竹人的難忘經驗。
林智堅說，三日開幕當天有「敲響玻光」千人合奏活動，當天報名就可獲贈限量的「新竹公園百年紀念杯」，限額五百名，上午九點十五分開放報名，由PUNCH打擊樂團帶領大家合奏生日快樂歌，慶祝新竹公園百歲生日。
林智堅說，國際玻璃藝術節有晶彩雲集館、金玻幻影館及喝采生活館三大主題館，展期到十月十日。並邀請日本藝術家上原一明在東門城旁創作「新竹放光」三座大型彩繪鑲嵌玻璃杯，代表傳統、科技、未來。
晶彩雲集館還有國際大師的作品，日籍藝術家黑木國昭帶來的作品「光琳」，融合吹製、鑲嵌及高溫熔鑄等技法，有如水光湧現，並以杯狀的歡慶意象呈現。
來願景館 吃美食聽爵士
湖畔料亭文創區則有十三家文創業者進駐，園內風城願景館化身的「爵士音樂吧」，每晚都有室內爵士樂表演，讓大家輕鬆聆賞、享受美食，戶外的假日爵士音樂會也同樣精彩熱鬧。十月十日閉幕則邀請國際知名爵士女伶席絲史東（Sidsel Storm）壓軸演出。
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標題：〈北部〉新竹公園慶百歲 玻藝節「舉杯喝采」
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