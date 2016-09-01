〈北部〉竹市》打造創藝校園 校長老師腦力激盪

2016-09-01

日本建築大師 對話分享

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府邀請日本建築大師赤松佳珠子，舉辦為期三天的「創藝校園動手做工作坊」，即將興建新校舍或有老舊建築要更新的學校校長與老師應邀參與，引進創意思維，一起為未來的校園規劃腦力激盪，期許成為孩子「知的遊樂地」。

昨天參與的學校包括關埔國小籌備處、華德福實驗學校籌備處、民富國小、三民國小、育賢國中、香山高中與成德高中等七校團隊，以及田中央、水牛等知名建築師事務所和設計師團隊。

林智堅感謝赤松佳珠子的分享，讓建築「連結過去記憶、凝聚現在情感、創造未來想像」，期盼新竹市的校園設計，讓學校不只是一個學校，而是「知的遊樂地」，讓孩子透過親手實驗、體驗，獲得知識。

在與赤松佳珠子對話、討論後，與會校長深感獲益良多，認為校園建築不應只是單純容納學生的空間，應藉由空間規劃，引領孩子主動探索知識，以籌備中的關埔國小為例，圖書館未來將保留空間，提供孩子戲劇表演、說故事與做為海報展覽場所，成為「work shop」（工作坊）的行動式圖書館。

對於老舊校舍的改建，也認為不是剷除，而應透過改造，保留珍貴的歷史與學習回憶，讓現在與未來連結。