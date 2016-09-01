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〈北部〉美國學校今開學》竹縣府：縣府：台科大外僑學校 繼續招標

2016-09-01

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣第一所外僑學校「康乃薾美國學校」今天開學，首年招收K到十年級新生（幼兒部到高一）十二班，總計一百八十名外籍學生。但許多鄉親關切，引發爭議的台科大竹北校區預定地，還要引進外僑學校嗎？縣政府說，現階段規劃不變。

康乃薾美國學校校長朱立明說， 學校籌備極早，多次召開說明會，辦理英、美語測驗及面談，招收的一百八十名新生中，約三成是從康乃薾雙語中小學轉入。新生大多是雙國籍，約一成是外國人子弟，家長多在竹科服務。學校採小班教學，每班十到二十人不等，著重觀察、體驗與活動中學習，需要家長配合。

朱立明說，學校已和美國國際認證機構Griggs International Academy（簡稱GIA）簽訂合作協議，預計後年有第一批十二年級的畢業生，符合學分要求及測試者，將可取得學校和美國的高中雙文憑。目前高中部只有一棟校舍，未來若學生數增加、規模擴大，再另覓校地。

縣府說，台科大竹北校區預定地原有二十公頃，後來縮減開發面積至七公頃，十公頃已申請變更為健康產業園區，由中國醫藥大學得標，規劃附設醫院；另外三公頃設定地上權招商，擬引進外僑學校。

不過，這兩案都引發周邊居民抗議，反對校地蓋醫院，要求設公立學校而非外僑學校。康乃薾美國學校成立消息傳出後，居民紛紛關切外僑學校招標計畫是否持續進行？

縣府昨天說，五月三十一日首次上網公告招標，結果無人投標，這項計畫現階段沒有改變。

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  • 新竹縣第一所外僑學校「康乃薾美國學校」今天開學，首年招收K到10年級新生（幼兒部到高一）12班，總計180名外籍學生。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣第一所外僑學校「康乃薾美國學校」今天開學，首年招收K到10年級新生（幼兒部到高一）12班，總計180名外籍學生。（記者廖雪茹攝）

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