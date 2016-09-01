〈北部〉竹北》東興國中趕工 擬暫至安興國小上課

2016-09-01

避粉塵噪音 最快今決定

〔記者廖雪茹／竹北報導〕開學才三天，但新竹縣竹北市東興國中因為新建校舍工程延宕，仍持續趕工中，粉塵、噪音污染讓縣府和校方考慮師生健康與安全，緊急徵詢家長意見，研擬暫時安置到安興國小上課，等校舍完工再遷回，最快今天就會決定。

因應開學，新成立的東興國中先開放A棟部分辦公室給老師，C棟校舍二樓到四樓教室則讓一年級十一個班級約三百名學生進駐上課。

但校舍緊鄰工地，學生上課時會聽到破碎機轟隆隆的施工聲，校園也遍布塵土，還有刺鼻油漆粉刷味，學生被迫戴口罩，加上工程車進進出出，險象環生，令許多家長擔心。

新竹縣長邱鏡淳相當關切，指示每天召開午餐會報盯進度，昨天由副縣長楊文科主持，工務處詢問究竟何時能完工？營造商無法回答。

安排交通車 定點接學生

教育處和校方都說，已盡力監督工程進度，並努力維護校園環境，仍無法完全克服施工造成的影響，經多方討論與考量，為維護師生健康與安全，擬先短期安置到也是新成立的安興國小，兩校相距約二．八公里，開車約十分鐘，會安排交通車定點接送學生，校方也緊急發安置措施說明單給家長。

逾7成家長 同意暫安置

教育處長劉明超說，初步統計，超過七成家長同意，一旦確定安置，兩校學生會在不同棟校舍上課，活動範圍不會重疊，目前還在評估中，最快今天決定。

也有人批評 換到「小工地」

不過，也有家長向縣議員邱靖雅反映，擔心從東興換到安興，只是「從大工地換到小工地」，希望改到六家高中或體育場。

工務處說，東興國中原訂九月十七日完工，但到昨天工程進度落後約十三％，主要是B、D兩棟內部裝修及操場才開始整地，為了避免干擾師生，目前要求廠商集中火力完成A、C兩棟剩餘工程。