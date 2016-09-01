〈中部〉藥頭拒捕欲撞警 警開10多槍逮人

2016-09-01

〔記者劉濱銓／南投報導〕陳姓、程姓販毒男女，8月30日駕車在南投市區活動被員警掌握，警方發動圍捕時遭毒販駕車企圖衝撞，連開10多槍射破車胎，嫌犯棄車逃逸，經大批警力追捕才壓制兩人，昨也循線逮捕另5名共犯，訊後依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

警方表示，前天下午5點多，在縣立體育場附近攔查販毒車輛時，藥頭陳男不僅拒捕，還企圖衝撞員警，過程中擦撞附近3輛車，當下對空鳴槍無效，便連開10多槍射破車胎，惟狡嫌棄車逃逸，經大批警力追捕才順利逮捕兩人。

事後，警方在車上起出海洛因、安非他命、注射針筒等毒品證物，昨並循線在南投市、水里鄉逮獲其餘5名共犯。訊後，7人皆被依違反毒品危害防制條例，移送南投地檢署偵辦。