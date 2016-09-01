〈中部〉「撿屍」辯洋妞索愛 男判4年
2016-09-01
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子在夜店遇到喝醉酒的外籍女子蘇菲，將她「撿屍」載到汽車旅館，性侵後「棄屍」房間內，獨自開車離去。警方找到黃男時，他堅持沒發生性關係，直到化驗結果出爐才改口，但表示是蘇菲主動撲倒他索愛，這是「一夜情」；台中高分院卻認為，當時蘇菲正值生理期，主動性交之說違反常理，更重要的是，汽車旅館員工當時見蘇菲已醉倒，遂依乘機性交罪判處黃男4年徒刑，可上訴。
判決書指出，前年2月15日深夜11時許，黃男在夜店認識外籍女子蘇菲（化名，案發後一個月離開台灣），翌日凌晨3時，蘇菲友人上廁所返回後不見蘇菲蹤跡，也不知蘇菲被黃男帶到汽車旅館性侵，亦即俗稱的「撿屍」；一個小時後，黃男獨自開車離去，將蘇菲「棄屍」房間內，中午12時，蘇菲驚醒發現自己全裸，因而報警。
辯是一夜情非性侵
警方找到黃男，兩次偵訊皆否認與蘇菲發生性關係，不料，化驗結果出爐，蘇菲體內與內褲上都有黃男的體液基因，黃男才改口表示，蘇菲跟他上車後，在車內主動擁抱、親吻他，進入汽車旅館房間，蘇菲脫光衣服「把我撲倒」，這是一夜情，不是性侵害。
但是汽車旅館員工證稱，黃男驅車載著蘇菲投宿時，蘇菲已醉倒，頭靠在車窗旁；另外，蘇菲友人也作證說，蘇菲離開夜店前已明顯醉酒。
台中高分院認為，蘇菲與黃男是在夜店偶遇認識，蘇菲並未向黃男索賠，案發當天是蘇菲生理期第一天，黃男宣稱蘇菲主動脫光衣服索愛，違反一般常理，黃男辯詞不能信，依乘機性交罪判處徒刑4年，可上訴。
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