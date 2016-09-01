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〈中部〉遭限制出境 2漁工闖5關離境

2016-09-01

〔記者張軒哲／台中報導〕國境不設防！兩名去年底涉及鵝肉走私遭限制出境的中國籍林姓、王姓漁工，一月間購買船票，從申請程序開始到出境，連闖5關，自台中港搭乘「中遠之星」客輪，返回對岸福建廈門，近期東窗事發。負責查驗身分的海巡署第三岸巡總隊安檢人員便宜行事，未在第一時間將兩人姓名輸入電腦，等船離境、回到安檢所才補登資料，電腦顯示兩人遭境管。海巡署懲處失職人員，並於台中港旅客服務中心中國船員查驗櫃檯，新設影像指紋辨識系統，加強把關。

海巡署懲處失職人員

林姓、王姓中國漁工因工作船隻涉及鵝肉走私，遭新竹地檢署以證人身分限制出境（海），但船東年初又將兩人送回中國，成功闖過申請、電腦查驗、現場查核、通關檢查、事後回報追緝等5道關卡。1月27日，自台中港順利出境回到中國，客輪當晚9時20分離境，安檢人員發現疏漏，遲至11時50分才回報。海巡三總隊指出，兩人是由漁船船主向當地縣市政府提出申請，獲得核准後轉報漁業署，漁業署會將旅客名單另行通知海巡單位。

三總隊副隊長吳東和昨表示，總隊安檢人員雖依規定實施查驗，但當時負責的安檢士官，卻未能於1月27日漁業署核定兩人出境申請後，先行察覺異狀，讓兩人搭船離境、返回中國，確有疏漏，已懲處台中商港安檢所所長及當班值班人員安檢士官，分別申誡一次處分。

設影像指紋辨識系統

吳東和指出，已針對台中港旅客服務中心安檢設備缺失改善，在現場增設指紋辨識系統，登載相關境管資料，提供人員身分核對及查詢；另漁業署針對中國船員已協調移民署建置船員指紋與影像系統，加強查核作業。

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  • 台中港已裝設影像指紋辨識系統嚴加把關。 （記者張軒哲攝）

    台中港已裝設影像指紋辨識系統嚴加把關。 （記者張軒哲攝）

  • 中遠之星每週三上午載客抵達台中港。 （記者張軒哲攝）

    中遠之星每週三上午載客抵達台中港。 （記者張軒哲攝）

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