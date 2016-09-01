〈中部〉公車科技微光版 弱勢放心出門
出門前先設定相關需求
〔記者張軒哲／台中報導〕等公車對視障者而言是一件難事，往往因視力不佳，錯過來車。資策會產業推動與服務處（產推處）積極推動智慧街道創新應用，整合現有的公車即時動態查詢APP，開發出「台中公車科技微光版」及「APP Call SOP」，讓使用者可於出門前設定相關需求，利用手機語音引導行進路線，昨日於台中啟明學校舉行啟動服務，多名視障生實際體驗，盼能在更多車站或公共場合裝設APP感應器，讓生活更便利。
「台中公車科技微光版」服務係以設計思考方式探索市民及旅客的需求，聚焦「通用設計」，提供視障、身障、銀髮族等更友善便利的城市環境，運用Beacon微定位技術搭配iOS Voice Over操作介面，整合現有的公車即時動態查詢APP所開發而成，使用者可於出門前設定相關需求，接近候車亭即可透過Beacon微定位技術觸發公車亭的愛心燈號，藉此提醒公車司機使用者需求。
首創「APP Call SOP」服務，目前台中啟明學校、國立公共資訊圖書館合作建立示範點，進一步提供門口公車站牌至館內大廳的人員引導，發展一體式無障礙服務，但盼能有更多公共場所能合作，方便弱勢族群通行。
手機語音引導行進路線
「前方左轉往前直行十公尺」，啟明學校弱視生林佩貞一手持手機，一手以手杖探路，試用「APP Call SOP」，從學校文康中心，利用APP定位語音指引，慢慢步行至一百多公尺遠的校門口候車亭。
就讀高二的林佩貞表示，視力接近全盲，每當週末從學校搭車回嘉義，壓力都很大，曾經有次在嘉義高鐵站等了兩個多小時公車，最後只好搭計程車回家。有了「APP Call SOP」，到了高鐵站可以自行順著語音指路，或是直接撥號請專人協助，有了手機指引，知道前後左右身處位置，會更快速到目的地。
台中啟明學校校長羅瑞宏表示，學校有多名視障生搭公車通勤，多數公車司機都會停靠詢問，少數能力較差的學生則由警衛協助等車，有了資策會的設計，讓他們可以放心大步向前走。
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