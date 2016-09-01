〈中部〉TCAC廚藝挑戰賽 弘光獲3金8銀21銅

2016-09-01

〔記者張軒哲／台中報導〕臨危不亂奪金牌！弘光科大餐旅系學生八月底參加「台灣國際美食節─TCAC廚藝挑戰賽」獲三金八銀廿一銅佳績，其中拿下中式雞肉青年組金牌的林忠諭，參賽時忘了設定烤箱時間，發現失誤時，改將三杯雞捲放入高湯中煮到八分熟，再放進烤箱快速烤出香氣，準時上菜，意外成為國際評審長誇讚為最軟嫩的雞捲。

TCAC廚藝挑戰賽有來自十一國選手，廿六個單項競賽共有七五一組隊伍參賽，餐旅系主任王瑞表示，應屆畢業生林忠諭、鄭雅鍾皆拿下中式雞肉青年組金牌（九十分以上）。

林忠諭和學弟妹分享說，這次共有四十名選手同組參賽，烘烤三杯雞捲時只記得調烤箱溫度，卻忘了設定時間，比賽時間一小時，過了卅分鐘才發現，時間緊迫下，臨時決定更改烹調方法，改將雞捲放入高湯中煨煮至八分熟後，再進行烘烤，能縮短烹調時間，又能烤出雞捲香氣。

林忠諭表示，烹調方式跟賽前練習的截然不同，來不及試吃就上菜，沒想到國際評審長講評時，認為雞捲軟嫩可口、絲毫不因改變烹調方式而失去美味。

也獲得中式雞肉青年組金牌的鄭雅鍾則製作鹽焗雞捲、三杯雞刈包、橙汁雞丁三道料理，他說，工序最繁複的是「鹽焗雞捲」，需將雞腿去骨切丁醃醬油備用，再把雞腿與蔥末、薑末、蒜末一同醃漬後捲起，用鹽巴包裹住，以二百四十度的火候烘烤十五分鐘後，再用槌子輕輕敲開，雞肉香氣四溢、令人垂涎，「掌握捲的力道及控制火候成了料理成敗的關鍵」。

榮獲蔬菜雕刻展示金牌的大四生洪權宏，選擇他擅長的芋頭雕刻參賽，主題為「戲」，呈現出兩匹馬與猴子之間互相追逐、嬉戲的模樣，他說，六十分鐘比賽時間相當緊湊，幾乎到最後一分鐘才完成作品，相當驚險。