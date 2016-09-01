〈中部〉TCAC廚藝挑戰賽 弘光獲3金8銀21銅
〔記者張軒哲／台中報導〕臨危不亂奪金牌！弘光科大餐旅系學生八月底參加「台灣國際美食節─TCAC廚藝挑戰賽」獲三金八銀廿一銅佳績，其中拿下中式雞肉青年組金牌的林忠諭，參賽時忘了設定烤箱時間，發現失誤時，改將三杯雞捲放入高湯中煮到八分熟，再放進烤箱快速烤出香氣，準時上菜，意外成為國際評審長誇讚為最軟嫩的雞捲。
TCAC廚藝挑戰賽有來自十一國選手，廿六個單項競賽共有七五一組隊伍參賽，餐旅系主任王瑞表示，應屆畢業生林忠諭、鄭雅鍾皆拿下中式雞肉青年組金牌（九十分以上）。
林忠諭和學弟妹分享說，這次共有四十名選手同組參賽，烘烤三杯雞捲時只記得調烤箱溫度，卻忘了設定時間，比賽時間一小時，過了卅分鐘才發現，時間緊迫下，臨時決定更改烹調方法，改將雞捲放入高湯中煨煮至八分熟後，再進行烘烤，能縮短烹調時間，又能烤出雞捲香氣。
林忠諭表示，烹調方式跟賽前練習的截然不同，來不及試吃就上菜，沒想到國際評審長講評時，認為雞捲軟嫩可口、絲毫不因改變烹調方式而失去美味。
也獲得中式雞肉青年組金牌的鄭雅鍾則製作鹽焗雞捲、三杯雞刈包、橙汁雞丁三道料理，他說，工序最繁複的是「鹽焗雞捲」，需將雞腿去骨切丁醃醬油備用，再把雞腿與蔥末、薑末、蒜末一同醃漬後捲起，用鹽巴包裹住，以二百四十度的火候烘烤十五分鐘後，再用槌子輕輕敲開，雞肉香氣四溢、令人垂涎，「掌握捲的力道及控制火候成了料理成敗的關鍵」。
榮獲蔬菜雕刻展示金牌的大四生洪權宏，選擇他擅長的芋頭雕刻參賽，主題為「戲」，呈現出兩匹馬與猴子之間互相追逐、嬉戲的模樣，他說，六十分鐘比賽時間相當緊湊，幾乎到最後一分鐘才完成作品，相當驚險。
看更多！請加入自由時報粉絲團
陳姓、程姓販毒男女，8月30日駕車在南投市區活動被員警掌握，警方發動圍捕時遭毒販駕車企圖衝撞，連開10多槍射破車胎，嫌犯棄車逃逸，經大批警力追捕才壓制兩人，昨也循線逮捕另5名共犯，訊後依違反毒品危害防…
- 淚崩！母子3亡難過鬼門關 遺書仍心繫家人
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 傳陳明澤被逮向警求情 檢察官斥：推到媽媽身上？
- 第12號颱風南修生成 朝日本方向移動
- 中國老師學《極速秒殺2》電影情節 躲貨輪錨鍊艙偷渡
- 東部外海規模4.8地震 宜蘭民眾被搖醒
- 川普抵墨西哥訪問 將會潘尼亞尼托總統
- 詹皇獨霸2K17 不吝傳技新秀
- 久違了「凱棠CP」 曾之喬依偎炎亞綸電梯放閃
- MLB》王建民受傷前 一數據高居全隊之冠
- 王建民戰洋基後肌腱炎 列入傷兵名單
- 老家藏賭場 高市議員陳明澤在屋內
- 貪警勒索台商 1人2角被拆穿
- 新加坡出現首起孕婦感染茲卡病毒
- 中廣花蓮台追回歸公 徐永明：下一步是帝寶
- 我奧運團教練 返國後發燒腹瀉
- 國道或快速道／變換車道未打方向燈 今起罰6千
- 勇虎戰車砲管膛炸 可能是通砲布沒取出？
- 寶璣貝殼浮雕工藝 現優雅錶情
- 網傳國民黨發動黨工挺93遊行 稱要「文革式鬥爭」
- 涉賭議員 曾是319焦點人物
- 男版唐立淇成藍正龍師弟
- Selina Hebe送作堆 假想敵變麻吉
- 中國4大國銀 沖銷195億美元不良貸款
- 交通部拍板！秋節連假 國道夜間免收費
- 王大陸國文被當2次 竟能獲獎表揚
- 與北市府恩怨一次了斷 3聯開案 日勝生認賠近6億
- 何潤東告別單身最後一晚 選擇與「他」共度
- 雲林、馬祖空氣差 PM2.5達「紅色警戒」
- 陳昭榮買房孝親 坦承違建：會盡速處理
- 為取悅愛犬 男星不惜臉部大改造
- 哪國護照最好用？台灣目前排第29 德國第1
- 李茂生談顧立雄動怒事件 「換成我也會動怒」
- 浩鼎案》電郵爆涉貪？ 翁啟惠：報導不實
- 加州名校性侵犯恐龍法官輕判 即將獲釋
- 巴西參議院剝奪羅賽芙總統職務
- 難關過靠這招？李艷秋稱：蔡政府等待軍公教裡的段宜康
- 爆乳婚紗曝光！51歲美魔女傳再婚小鮮肉富二代
- 碰面談掃毒涉人權？ 杜特蒂：歐巴馬要先聽我說...
- 不當黨產會5552萬預算 綠力挺 藍喊砍
標題：〈中部〉TCAC廚藝挑戰賽 弘光獲3金8銀21銅
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email