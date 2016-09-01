〈中部〉曉明國中部5位應屆畢業生 思源科學賽奪冠
唯一國中生組隊參賽
〔記者蘇孟娟／台中報導〕曉明女中五名剛自國中畢業的學生，僅以國中所學的理化知識結合捕鼠器、骨牌等用品設計機關，以創意兼具知識性，在思源科學創意大賽中，以唯一國中生組隊擊敗來自明星高中等校高中級對手，搶下金牌、獲十萬元獎金外，更獲最佳視覺藝術獎及最佳創意關卡獎，驚豔全場。
今年甫自國三直升曉明高中部的陳昱淇、夏瑤凡、陳佳郁、劉語如、陳彥如，會考結束後趁著升學高中前的空檔，大膽挑戰思源科學創意大賽。
今年競賽主題「夢想起飛」，要設計四個展示物理或化學原理關卡，須運用骨牌加以連接而成，今年更加入可程式化電控裝置做為關卡的運作元件。
五人花了三個月製作
五人花了長達三個月的時間，每天從早到晚在學校動腦設計關卡，從天馬行空的想法中不斷實驗、實作、修正，設計包括利用化學元素特性燃燒展現不同焰色、利用化學反應點燃仙女棒，甚至還用捕鼠器做投石器擊中撒有爽身粉的布幕，形成無害煙霧，還利用骨牌效應啟動開關刺破氣球後，以球爆產生的聲音分貝，啟動可程式化電控裝置再推動骨牌促成後續關卡的化學反應等。
擊敗明星高中等對手
校方指出，學生是參賽隊伍中唯一國中生組隊，年紀最小的五人卻在全國決賽十六強賽中，以吸引此起彼落驚呼的設計，擊敗包括超級明星高中等隊伍奪金。
學生說，全程四關約設計廿餘處環環相扣的機關，賽前僅一次成功全程無瑕疵展現，八月廿七日決賽時，她們特地祭出「綠色乖乖」，果然一路「乖乖」完美展現機關特色。
學生說，關卡中的木工、電鑽甚至機關零件均樣樣自己動手做，大家每天從早到晚在學校打拚，甚至放棄暑假出去遊玩的時間，總算努力有了代價。
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