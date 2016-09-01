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〈中部〉經發局圓夢平台 助創意落實

2016-09-01

〔記者張菁雅／台中報導〕經發局為協助新創團隊把創意點子落實成商品，成立台中夢想家圓夢平台，八月卅一日正式登場，由十隊新創團隊分享點子，並邀請創投公司、櫃檯買賣中心到場，提供雙方媒合機會，讓新創團隊找到資金與市場。

昨天參與的新創團隊包括宏洋智慧聯網、Chase Wind、吾堅稻、蔬安鮮農場等，其中不少是校園團隊，也有由創客與駭客組成的隊伍，有的則已成立公司，產品內容涵蓋智慧無人系統研發、智慧眼鏡、客製化生技肥、魚菜共生系統等。參與團隊透過簡報分享產品內容，對產品有興趣的創投公司則當場進行交流媒合。

經發局長呂曜志表示，夢想要能落實，機會很重要，必須讓金主覺得創意點子是有市場潛力的，進而提供資金、供應鏈資源，甚至櫃檯買賣中心可以輔導上櫃或興櫃；至於有創業者反映租金問題，他認為租金應回歸市場機制，目前台中市租金不高，如果連幾千元的租金都付不起，應思考是否還沒準備好就跳進來。

櫃買中心副理曹國榮則指出，除了技術，新創團隊還必須具市場性，櫃買中心在二○一四年設立創櫃板，進入門檻低，適合創新事業加入，在創櫃板掛牌後，可增加知名度，且櫃買中心免費協助創新事業健全體質、財務透明，如此將可增加營收、吸引人才。

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  • 新創團隊簡報介紹自己與產品。（記者張菁雅攝）

    新創團隊簡報介紹自己與產品。（記者張菁雅攝）

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