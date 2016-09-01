〈中部〉台灣大道路口違規廣告 11月開拆

2016-09-01

即日起至10月為宣導改善期

〔記者張菁雅／台中報導〕南屯區忠勇路上月六日發生廣告帆布阻礙逃生，民眾不幸罹難意外，為避免憾事再度發生，市府都發局從台灣大道優先整頓，即日起至十月為宣導改善期，十一月起至明年分兩階段拆除台灣大道從建國路口至中港交流道各路口的違規廣告物。

都發局表示，道路交叉口因廣告效益良好，違規廣告物規模大、數量多，不但破壞市容景觀，也有礙避難逃生，該局已擬訂專案計畫，優先整頓台灣大道交叉路口的違規廣告物。

11月起至明年分兩階段拆除

都發局指出，台灣大道交叉路口多為正面式招牌廣告及屋頂豎立廣告，合計約一百五十七處，其中，遮蔽逃生開口的正面式招牌廣告約佔六成；該局已自八月展開宣導，並寄出改善通知單，要求在十月底前改善完畢，十一月起將進行第一階段拆除工作，範圍為台灣大道與建國路口至公益、民權路口：明年五月起則拆除台灣大道與公益、民權路口至中港交流道的路口違規廣告物，預計明年底前改善完成。

而其他地區若有廣告物遮蔽建築物開窗、大樓外牆緊急出口，民眾可透過一九九九專線、市長信箱舉報，都發局將立即進行查處，不改善即予裁罰並強制拆除。

另外，都發局估計台中市現有廣告物超過四十萬件，但領得廣告物許可證者僅九千多件，合格率約二％。都發局副局長紀英村表示，建築法在九十二年納入廣告物管理，在此之前已存在大量廣告物，民眾也習慣不申請廣告物許可證，該局除執行專案計畫，如台七十四線Ｔ霸大型廣告物專案，也針對重要道路逐條進行整頓，目前整頓目標都在市區，由於原縣區商業活動頻繁地區也有違規廣告物雜亂問題，將請業務單位評估後，明年選擇重點地區執行。